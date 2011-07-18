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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

برگزاری آزمون اول مردادماه/

آغاز توزیع کارت کنکور کاردانی پیوسته آزاد از ساعت 11 فردا

آغاز توزیع کارت کنکور کاردانی پیوسته آزاد از ساعت 11 فردا

کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی پیوسته سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی از فردا سه شنبه ساعت 11 صبح توزیع می شود و تا یک ساعت پیش از برگزاری کنکور ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کاردانی پیوسته سال 90 دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه اول مردادماه با بیش از 142 هزار نفر داوطلب در یک نوبت صبح برگزار می شود از این تعداد 23 درصد زن و 77 درصد مرد هستند.

توزیع کارت بصورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org و از ساعت 11 صبح روز سه شنبه 28 تیرماه آغاز می شود و تا یک ساعت پیش از برگزاری آزمون ادامه دارد.

داوطلبان این آزمون می توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که هنگام ثبت نام دریافت کرده اند، از کارت خود پرینت تهیه کنند.

اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در روزهای سه شنبه 28 تیرماه تا روز پنجشنبه 30 تیرماه صبحها از ساعت 9 تا 13 و بعد از ظهرها از ساعت 14 تا 18 با مراجعه به باجه های رفع نقص پیش بینی شده، موارد مغایر را اصلاح کنند.

کد مطلب 1361061

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