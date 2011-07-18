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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

ارکستر مجلسی "تهران سینفونیا" کنسرت برگزار می کند

ارکستر مجلسی "تهران سینفونیا" کنسرت برگزار می کند

کنسرت ارکستر مجلسی "تهران سینفونیا" به رهبری مهدی قاسمی در تاریخ 30 و 31 تیرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارکسترمجلسی تهران سینفونیا در این اجرا کنسرتو پیانوی شماره 12 موزارت با تکنوازی پیانو رضا الهامیان را به همراهی ارکستر به روی صحنه می برد ، از دیگر قطعات این کنسرت سوییت هولبرگ اثر گریک و آثاری از هولست و پیاتزولا است که توسط ارکتر مجلسی تهران سینفونیا اجرا می شود.

لازم به ذکر است ارکستر مجلسی تهران سینفونیا از پاییز و زمستان 1389 آغاز به کار کرد و نخستین اجرای این گروه موسیقی با همراهی گروه کر شهرتهران اسفند 1389 در سالن رودکی انجام شد؛همچنین نوازندگان این ارکستر مجلسی از جوانان تحصیل کرده رشته موسیقی و از نوازندگان سازهای زهی هستند.  

مهدی قاسمی رهبر این گروه فارغ التحصیل دانشگاه هنراست که از حضور اساتیدی چون زنده یاد حشمت سنجری، شریف لطفی، احمد پژمان، کامبیز روشن روان، هوشنگ کامکار، و مهربانو توفیق بهره گرفته است. وی در سال 1376 به کشور ارمنستان سفر کرد و به تحصیل نزد پروفسور ادوارد میرزویانپرداخت. او همچنین از سال 1385 تا 1387 در شهر تورنتو کانادا نزد نورهان آرمان رهبر ارکستر "سیمفونیتا تورنتو"، به تکمیل دانسته های خود در زمینه رهبری پرداخت ، مهدی قاسمی در حال حاضر به عنوان مدرس با دانشکده موسیقی دانشگاه هنر همکاری دارد و به رهبری گروه کر شهر تهران مشغول است

کد مطلب 1361077

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