به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری شامگاه یکشنبه در مراسم جشن میلاد امام زمان‌‌(عج) که در شبستان امام خمینی‌‌(ره) حرم مطهر حضرت معصومه‌‌(س) برگزار شد، در سخنانی با انتقاد از اختلاط دانشجویان در دانشگاه‌ها اظهار داشت: در نظام اسلامی نباید دختر و پسر جوان در یک کلاس و در کنار هم تحصیل کنند و اگر روزی امام زمان‌ (عج) ظهور کنند قطعا با این امر مخالفت می‌کنند چرا که این کار طبق دستورات اسلام نیست.



وی عنوان کرد: ۲۳ سال از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌گذرد اما این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.



انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما



ماندگاری همچنین با انتقاد از برخی برنامه‌های صدا و سیما گفت: در برنامه‌های صداو سیما، اصرار دارند که جنس مخالف را به عنوان مجری و کار‌شناس در کنار هم قرار دهند و می‌گویند این امر باعث افزایش مخاطب می‌شود در صورتی که این تفکر با تعالیم اسلامی سازگاری ندارد.



معماری غربی، ترویج بی‌حیایی است



وی در ادامه با بیان اینکه امروز معماری‌های ما نیز به سمت معماری غربی کشیده شده است افزود: معماری غربی، معماری بی‌حیایی و در مقابل، معماری اسلامی معماری همراه با غیرت و حیا است، اما متأسفانه مشاهده می‌شود در این بخش نیز کوتاهی کرده‌ایم و آشپزخانه‌های اُپن در ساخت و ساز‌ها رواج پیدا کرده است.



استاد حوزه علیمه قم تاکید کرد: باید آنقدر خود را برای ظهور حضرت تربیت کنیم تا در زمان ظهور از یاران آن حضرت باشیم و بتوانیم اسلام را به سراسر دنیا منتشر کنیم.



حجت الاسلام ماندگاری در ادامه اظهار داشت: برای اینکه بدانیم در تحصیل دانشگاه انتظار رشد کرده‌ایم، باید ببینیم که آیا به اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع اعتقاد داریم یا خیر.



وی گفت: امام زمان (عج) برای اجرای دین اسلام ظهور خواهد کرد و ما نیز باید به این امر اعتقاد داشته باشیم که دین اسلام نسخه کامل و جامعی برای سعادت انسان است.



برخی از مردم در برابر دستورات دین ایستادگی می‌کنند



وی عنوان کرد: دین اسلام به ازدواج در سنین پایین تاکید می‌کند چرا که اگر سن ازدواج در بین جوانان بالا رود افزایش فساد را به همرا ه خواهد داشت اما امروز برخی‌ به این موضوع باور ندارند.



استاد حوزه علیمه قم ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) بر کم بودن مهریه سفارش کردند در صورتی که امروز مشاهده می‌شود بیشتر کسانی که به علت بدهی در زندان‌ها بسر می‌برند بدلیل نداشتن توان مالی است که نمی‌توانند مهریه خود را پرداخت کنند.



وی در ادامه با بیان اینکه برخی از مردم در برابر دستورات دین ایستادگی می‌کنند افزود: در یک نظر سنجی در شمال تهران مشخص شد که درصدی کمی از دختران تمایل به بچه دار شدن دارند و بیشتر ترجیح می‌دهند تنهایی خود را با حیوانات خانگی سر کنند، حال این سوال مطرح است که آیا این مدل زندگی مورد قبول مکتب اسلامی است یا خیر.



راه سعادت، مسیر قرآن و عترت است



حجت الاسلام ماندگاری با بیان اینکه مردم از ابتدا را ه و مسیر اصلی در زندگی را نمی‌پرسند و وقتی گرفتار شدند بدنبال راه حل می‌روند افزود: هرکس می‌خواهد راه سعادت و خوشبختی را طی کند باید در مسیر قرآن و عترت قدم بگذارد.



وی تأکید کرد: برای اینکه از منتظران ظهور حضرت باشیم باید باور کنیم که اسلام دین کاملی و جامعی است و در مسیر فرا گیری دستورات دین تلاش کنیم و در برابر آن‌ها تسلیم باشیم.



استاد حوزه علیمه قم با بیان اینکه بسیاری از کارهایی که امروزه در زندگی روزمره خود انجام می‌دهیم مخالف دستورات دین است افزود: اگر امام زمان(عج) ظهور کند با عمره رفتن مکرر برخی‌ها مخالفت می‌کند و توصیه می‌کند که مردم به جای انجام اینگونه مستحبات گره از مشکلات نیازمندان باز کنند چرا که این امر ثوابش بیشتر از طواف خانه خدا است.

