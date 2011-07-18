به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال برزیل بامداد امروز دوشنبه در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های کوپا آمه ریکا در ضربات پنالتی مقابل پاراگوئه تن به شکست داد و از دور رقابت ها کنار رفت.

"ریکاردو تکسیرا" رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل گفت: "منه زس" ثابت کرده یک مربی باصلاحیت است و عملکرد وی مطابق انتظار کنفدراسیون فوتبال برزیل بوده است.

بر پایه گزارش شینهوآ، تیم فوتبال برزیل در ماه اوت چهار دیدار تدارکاتی دشوار پیش رو دارد. طلایی پوشان باید مقابل تیم های آلمان، آرژانتین ، ایتالیا و اسپانیا به میدان بروند.