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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

فرهمند خواستار شد/

ثبت احوال در بخش بهمن راه اندازی شود

ثبت احوال در بخش بهمن راه اندازی شود

ابرکوه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد خواستار راه اندازی نمایندگی ثبت احوال در بخش بهمن ابرکوه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند صبح دوشنبه در دیدار با رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ابرکوه اظهار داشت: توجه بیشتر و تأمین اعتبار ثبت احوال یک نیاز ضروری است.

وی بیان داشت: با وجود اینکه کارهای انجام شده در ثبت احوال چندان ملموس نیست اما اقدامات آن از نظر اجتماعی و حقوقی بسیار بزرگ است.

فرهمند در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: راه اندازی نمایندگی بخش بهمن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرهمند عنوان کرد: در راستای تحقق این امر تمام تلاش خود را به کار می گیریم.

رئیس اداره ثبت احوال ابرکوه نیز در این دیدار با بیان فعالیتهای این اداره به برخی از مشکلات و از جمله کمبود دستگاه چاپ شناسنامه و تأمین خودرو و تجهیزات نمایندگی بخش بهمن اشاره کرد.

کد مطلب 1361083

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