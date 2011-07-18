ثبت احوال در بخش بهمن راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم فرهمند صبح دوشنبه در دیدار با رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ابرکوه اظهار داشت: توجه بیشتر و تأمین اعتبار ثبت احوال یک نیاز ضروری است.

وی بیان داشت: با وجود اینکه کارهای انجام شده در ثبت احوال چندان ملموس نیست اما اقدامات آن از نظر اجتماعی و حقوقی بسیار بزرگ است.

فرهمند در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: راه اندازی نمایندگی بخش بهمن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرهمند عنوان کرد: در راستای تحقق این امر تمام تلاش خود را به کار می گیریم.

رئیس اداره ثبت احوال ابرکوه نیز در این دیدار با بیان فعالیتهای این اداره به برخی از مشکلات و از جمله کمبود دستگاه چاپ شناسنامه و تأمین خودرو و تجهیزات نمایندگی بخش بهمن اشاره کرد.