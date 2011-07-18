استان ایلام با استان واسط عراق تفاهمنامه همکاری امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام به همراه همتای عراقی خود مهدی الزبیدی استاندار واسط عراق در یک نشست 6 ساعته در پایانه مرزی مهران، بمنظور ارتقای هرچه بیشتر مناسبات دو کشور، بالاخص استانهای ایلام و واسط عراق تفاهمنامه همکاری امضا کردند .

مجتبی اعلایی در این نشست گفت: این تفاهمنامه در راستای رفع برخی مشکلات و نارسایی های مرزی و به منظور گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی بین این دو استان مرزی منعقد شده است .

وی افزود: این تفاهمنامه که پس از نشست های تخصصی در 21 بند به تصویب طرفین رسید در زمینه های یکسان سازی تعرفه های گمرکی در مرزهای دو کشور، پیگیری رفع ممنوعیت صادرات کلیه کالاها شامل مواد غذایی، میوه و تره بار و مصالح ساختمانی از مرز مهران توسط مقامات کشور عراق، اجازه انجام واردات کالا به صورت پیله وری در مرز مهران، تکمیل زیرساختهای مرز بین المللی زرباطیه و افزایش گیت های عراق به 15 گیت از جمله مصوبات این نشست بوده است .

وی تصریح کرد: ترانزیت زوار با اتوبوسهای ایرانی و کامیونهای حمل بار به کشور عراق و بالعکس و حذف تعطیلات موردی و نیم روزی گمرک عراق به منظور فعالیت دائمی تجاری و مسافران مرز مهران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان و جلوگیری از تحمل رنج زوار از دیگر مصوبات این نشست بود .

استاندار ایلام همچنین گسترش همکاریهای تجاری، اقتصادی و فنی مهندسی را از توافقات مهم این نشست ذکر کرد و افزود: در این نشست تأسیس بازارچه کوله بری در مجاورت بازارچه ایجاد شده کوله بری ایران در نقطه صفر مرزی به منظور مراودات تجاری را مورد تأکید قرار دادیم که توافقاتی در این زمینه بعمل آمد .

اعلایی ایجاد شهرک صنعتی مرزی مشترک در مرز مهران را از دیگر موضوعات مهم خواند و گفت: توافقی صورت پذیرفت که سرمایه گذاری مشترک در منطقه ویژه اقتصادی در مهران توسط بخش خصوصی ایران و عراق با ارائه معافیت لازم در بخش اقتصادی و تجاری معمول شود .

اعلایی ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهمنامه همکاریهای بین دو استان گسترش یافته و زمینه تعامل تجاری بین دو استان بیش از پیش فراهم شود .