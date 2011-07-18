کسب رتبه برتر کشوری استان زنجان در نرخ رشد کیفیت نان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برابر تحلیل این مرکز و بر اساس نظرات اعلامی مردم در سامانه سنجش کیفیت نان (سکنا) استان زنجان به 21.5 درصدی طی سه ماهه بهار رتبه اول رشد در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این سامانه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه گندم، آرد و نان به همت مرکز پژوهش های غلات کشور راه اندازی شده و مردم سراسر کشور می توانند نظرات خود در خصوص نمره کیفی نان را به شماره 30001518 پیامک کنند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 در ادامه افزود: متوسط نمره کیفی نان استان زنجان بالاتر از متوسط کشوری است.

خالقی افزود: این همه مبین و نشانگر آن است که کلیه عوامل موثر در زنجیره تولید نان از مزرعه تا نانوایی باید نهایت سعی خود را مصروف حفظ و ارتقای کیفیت نان استان کنند تا به یاری خداوند متعال مردم شریف استان از نانی با کیفیت عالی برخوردار شوند.