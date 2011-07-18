  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

1600 راس دام در انار علیه تب برفکی مایه کوبی شد

1600 راس دام در انار علیه تب برفکی مایه کوبی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی انار از مایه کوبی هزار و 600 راس دام طی فاز اول مایه کوبی سراسری تب برفکی خبر داد.

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز اول مایه کوبی سراسری تب برفکی از 22 خرداد ماه سال جاری آغاز شد که در این مدت تعداد هزار و 559 راس گاو علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.

رضایی با اشاره به آثار مخرب تب برفکی گفت: هم اکنون 85 درصد جمعیت گاو و گوساله انار مورد مایه کوبی قرار گرفته اند.

وی ابراز داشت: کلیه جمعیت گاو و گوساله انار در سه نوبت و در قالب سه فاز هر چهار ماه یک بار مایه کوبی می شوند.

این مسئول ادامه داد: کلیه جمعیت گوسفند و بز این شهرستان نیز به طور سالیانه در برابر بیماری تب برفکی مایه کوبی می شوند.

رضایی بیان داشت: طی یک سال تعداد پنج راس گوسفند و بیش از هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی می شوند.

کد مطلب 1361092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها