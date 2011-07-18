مستند "قزل اوزن" برای شبکه سحر دوبله شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند "قزل اوزن" از تولیدات شبکه اشراق استان زنجان بوده و برای پخش از سیمای آذری زبان شبکه سحر به زبان آذری دوبله شده است.

مستند" قزل اوزن" سیمای شهرهایی را که در مسیر این رود قرار دارد از زوایای مختلف بررسی می‌کند و به تبیین موضوع‌هایی نظیر نحوه کشاورزی و محصولات زراعی این مناطق، فرهنگ و آداب و رسوم مردم حاشیه این رود، داستانها و ضرب المثل‌ها و اساطیر در فرهنگ ساکنان اطراف قزل اوزن و ویژگیهای جفرافیایی، جاذبه های طبیعی و همچنین اقتصاد و چگونگی گذراندن معیشت مردمان همنشین با آن می پردازد.

این مجموعه در قالب 9 قسمت 20 دقیقه ای زبانگردانی شده و به زودی در جدول پخش برنامه‌های سیمای آذری شبکه سحر قرار می‌گیرد.

متون "قزل اوزن " توسط غلامرضا صفوی ترجمه شده و فرزاد مشعوف صدابرداری آن را عهده دار بوده است.