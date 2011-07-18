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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

گزارش اصل 90 در هفته جاری/

گزارش چهار شکایت از رئیس جمهور در مجلس قرائت می‌شود

گزارش چهار شکایت از رئیس جمهور در مجلس قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره چهار شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهور هفته جاری در صحن مجلس قرائت می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از علمکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در دستور کار جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی است.

همچنین قرائت گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره چهار مورد شکایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور ( در اجرای ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان مجلس در هفته جاری قرار دارد.

شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت ۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس جمهور راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می‌شوند.

به گزارش مهر، براساس ماده 233 آیین نامه مجلس در صورتی که مجلس شورای اسلامی بیش از 3 بار به تخلف رئیس جمهور و یا هر یک از وزیران رای مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تایید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سئوال از رئیس جمهور در مجلس فراهم می شود.
 

کد مطلب 1361098

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