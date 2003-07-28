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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۰۸

يك فعال فرهنگي :

سينماي ايران محبوب ژاپني هاست

سينماي ايران محبوب ژاپني هاست

شهره گلپريان گفت: سينماي ايران محبوب تماشاگران ژاپني است .به همين خاطر هيچ جشنواره ژاپني بدون اكران فيلم ايراني برگزار نمي شود .

به گزارش خبر نگار هنري " مهر " شهره گلپريان، فعال فرهنگي ايراني در ژاپن كه به نوعي معرف سينماي ايران به مخاطبان ژاپني ا ست با بيان اين مطلب گفت :" جشنواره هاي ژاپني به حضور فيلم هاي ايراني مباهات مي كنند و بر سر تعداد فيلم ها رقابت دارند . مخاطبين ژاپني از ميان سينماگران ايراني  بيشتر با آثار كيارستمي ، مخملباف ، مجدي و به تازگي بهمن قبادي آشنا هستند . در اين ميان پس از نمايش فيلم " مهر مادري " ساخته كمال تبريزي با سينماي او آشنا شدند و با اكران   "فرش باد" استقبال چشمگيري از اين فيلم كردند . به نحوي كه اين فيلم بيش از 8 هفته بر پرده سينماهاي ژاپن جاي داشت و به عنوان پرفروش ترين فيلم اكران شده در سينماهاي " ميني تئاتر " معرفي شد . "
وي صبح امروز در ادامه سخنان خود در جلسه مطبوعاتي فيلم فرش باد گفت :" با اكران موفقيت آميز فيلم" فرش باد " بخش ديگري از سينماي ايران به مخاطبين ژاپني معرفي شده است . "
گلپريان كه به عنوان مشاور تهيه كننده ژاپني شرايط توليد اين فيلم را فراهم كرده در تمام مدت توليد با سازندگان فيلم همراه بوده است .  
کد مطلب 13611

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