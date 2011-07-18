صنایع پایدار می تواند معضل بیکاری گلستان را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح دوشنبه در بازدید از نخستین شهرک صنعتی خصوصی استان افزود: صنعت و معدن در رشد اقتصادی جامعه بسیار موثر بوده و بر مسائل مختلف جامعه تاثیر گذار است.

وی همچنین ضمن استقبال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت جدید صنعت و معدن و تجارت، قول هرگونه مساعدت و همکاری در این ارتباط را اعلام کرد.

گفتنی است کارخانه رشد دانه گرگان با سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال و اشتغالزایی 75 نفر در زمینه تولید انواع دارو و مکملهای غذایی دام و طیور و واحد تولیدی معدن شیمی با سرمایه گذاری 4 میلیارد ریال و اشتغالزایی 15 نفر در زمینه تولید دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات فعالیت می کند.

همچنین طرح تولید ویتامین E شرکت رشد دانه با پیش بینی سرمایه گذاری تقریبی بیش از 300 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 200 نفر در زمینه تولید مواد اولیه داروهای شیمیایی و شرکت ساختمانی فاندیشن با سرمایه گذاری 25 میلیارد ریال و اشتغال 30 نفر در زمینه تولید آسفالت و شستشو و دانه بندی شن و ماسه است.