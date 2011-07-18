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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

طاهری:

صنایع پایدار می تواند معضل بیکاری گلستان را حل کند

صنایع پایدار می تواند معضل بیکاری گلستان را حل کند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: در صورتی که صنایع پایدار در استان شکل گیرد معضلات مختلفی از جمله بیکاری جوانان را مرتفع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح دوشنبه در بازدید از نخستین شهرک صنعتی خصوصی استان افزود: صنعت و معدن در رشد اقتصادی جامعه بسیار موثر بوده و بر مسائل مختلف جامعه تاثیر گذار است.

وی همچنین ضمن استقبال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت جدید صنعت و معدن و تجارت، قول هرگونه مساعدت و همکاری در این ارتباط را اعلام کرد.
 
گفتنی است کارخانه رشد دانه گرگان با سرمایه گذاری 30 میلیارد ریال و اشتغالزایی 75 نفر در زمینه تولید انواع دارو و مکملهای غذایی دام و طیور و واحد تولیدی معدن شیمی با سرمایه گذاری 4 میلیارد ریال و اشتغالزایی 15 نفر در   زمینه تولید دی کلسیم فسفات و منو کلسیم فسفات فعالیت می کند.
 
همچنین طرح تولید ویتامین E شرکت رشد دانه با پیش بینی سرمایه گذاری تقریبی بیش از 300 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 200 نفر در زمینه تولید مواد اولیه داروهای شیمیایی و شرکت ساختمانی فاندیشن  با سرمایه گذاری 25 میلیارد ریال و اشتغال 30 نفر در زمینه تولید آسفالت و شستشو و دانه بندی شن و ماسه است.
کد مطلب 1361107

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