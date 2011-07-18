برادرزاده پادشاه عربستان از مصر اخراج و ممنوع الورود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المصری الیوم، مقامات امنیتی مصر پس از مشاهده درگیری "احمد بن ترکی بن عبدالعزیز" شاهزاده سعودی که برادرزاده "ملک عبدالله" پادشاه عربستان است، وی را از کشور اخراج کردند. همچنین گفته می شود نام وی در فهرست افراد ممنوع الورود به مصر قرار گرفته است.

منابع امنیتی تاکید کردند: این شاهزاده سعودی پس از حمله به نیروهای امنیتی فرودگاه قاهره 18 ساعت تحت بازداشت قرار گرفت و در نهایت پس از دخالت سفارت عربستان آزاد شد.

گفته می شود حمله این شاهزاده سعودی به نیروهای امنیتی فرودگاه قاهره منجر به زخمی شدن یکی از نیروها و انتقال وی به بیمارستان شده است. مقامات مصری به همراه برادرزاده ملک عبدالله، پنج محافظ شخصی وی را که آمریکایی و آفریقایی بودند نیز بازداشت کرده و به علت درگیری موهای سرشان را تراشیدند.

خاطرنشان می شود خانواده امیر ترکی بن عبدالعزیز از چند دهه گذشته در مصر زندگی می کنند و همواره مشکلاتی را در این کشور به وجود آورده اند.