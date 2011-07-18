محورهای کنفرانس ملی روانشناسی ورزشی در علی آباد اعلام شد

حشمت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد بستر لازم برای ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی در علوم ورزشی عنوان کرد.

وی افزود: با برگزاری این کنفرانس ضمن دعوت از اساتید و دانشجویان برای تحقیق و پژوهش ، امکان بهره گیری از یافته های نوین پژوهشی در راستای بررسی و حل مشکلات و موانع موجود در راه توسعه ورزش کشور فراهم می شود.

حیدری اظهار داشت: پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل تربیت بدنی استان گلستان ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت الله آملی و دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار در برگزاری این کنفرانس ملی مشارکت خواهند داشت.

وی گفت: پاسخها و سازگاری های عصبی، عضلانی و قلبی، تنفسی در ورزش، فیزیولوژی تمرین، روان شناسی فعالیت بدنی و ورزش ، تغذیه، کنترل وزن و اجرای ورزشی، ورزش و بیماری ها، کاربرد مهارت های روانی در ورزش، انگیختگی در ورزش ، سلامت روانی و ورزش و پاسخها و سازگاری های دستگاه ایمنی و غدد را از جمله محورهای این کنفرانس برشمرد.

حیدری تصریح کرد: اساتید، پزوهشگران و محققین فرصت دارند مقالات خود را تا 30 مهرماه سال جاری به دبیرخانه کنفرانس به آدرس استان گلستان، شهرستان علی آبادکتول، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارسال کنند.

وی در پایان یادآورشد: علاقمندان می توانند به منظور ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی www.cspp11.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 01736235144 تماس حاصل فرمایند.

این کنفرانس در 20 آذرماه سال جاری در تالار اجتماعات پروفسور حسابی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار می شود.

شایان ذکر است اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی و روان شناسی ورزشی در 23 آذر سال 1388 در واحد علی آبادکتول برگزار شد.