به گزارش خبرنگار مهر، نادر رابطی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: نرمافزار همیارگاز با رویکرد بازیهای جدید برای دانشآموزان گروه سنی 10 تا 14 سال طراحی و تولید شده است.
وی، بهرهگیری از محیط تعاملی آموزشی با استفاده مؤثر و مناسب از فیلمها و انیمیشنهای شرکت ملی گاز، ایجاد فضای رقابتی در گروههای هدف و ایجاد انگیزه و رغبت در آنها را از ویژگیهای نرمافزار همیارگاز برشمرد.
رابطی، ایجاد ارتباط دوسویه با هدف استفاده از الگوی آموزشی مؤثر و پایدار همچنین جمعآوری نتایج گروههای هدف در قالب امتیاز کسب شده، ارزیابی و تحلیل نتایج، تشخیص و تعیین نقاط قوت و ضعف را از دیگر ویژگیهای این نرمافزار آموزشی عنوان کرد.
کارشناس شرکت گاز استان زنجان با تأکید بر نقش گاز طبیعی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده صحیح از آن، نقش آموزش را در نهادینه کردن این فرهنگ مهم خواند و گفت: با تکیه بر آموزش و فرهنگسازی در سطوح مختلف بهویژه نوجوانان و جوانان بهعنوان نسل آیندهساز جامعه، این شرکت میتواند در تحقق اهداف بلندمدت خود گامهای مؤثری بردارد.
وی با مهم ارزیابی کردن خصوصیات روانشناسی رده سنی در شیوه آموزش استفاده بهینه از گازطبیعی و ایجاد این فرهنگ در گروه هدف 10 تا 14 سال، افزود: در این نرمافزار، کاربر در پنج مرحله با مراحل دشوار استخراج، پالایش، انتقال گاز، توزیع و مصارف مهم گاز، از جمله مصارف صنعتی، شهری و خانگی آشنا میشود.
رابطی افزود: تاکنون 15 هزار نرمافزار همیارگاز تهیه شده است که از مهرماه امسال در مدارس (مقطع راهنمایی و پنجم ابتدایی) و در مناسبتها، نمایشگاهها و برنامههای فرهنگی مختلف در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
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