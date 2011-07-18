تبریز میزبان 1800 امدادگر از سراسر کشور

عزیز نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این گردهمایی در بخش برادران با مرکزیت تبریز و در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان است.

وی گفت: به همین منظور هزار و 800 نفر از اعضای جمعیت جوانان سازمان هلال احمر کشور، در قالب سه گروه 600 نفره از بیست و هفتم تیر به مدت 12 روز در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان مستقر می شوند.

نوری، افزود:هر گروه، شامل اعضای جمعیت جوانان سازمان هلال احمر از 10 استان کشور است که به مدت چهار روز در سلسله برنامه های "نشاط و پویایی" سازمان هلال احمر، حضور می یابند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی افزود: شرکت کنندگان در این اردو ضمن مرور برنامه های امداد و نجات، در برنامه های فرهنگی، ورزشی و تفریحی در نظر گرفته شده نیز حضور دارند