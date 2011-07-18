آغاز مسابقات ورزشی دانشجویان مراکز تربیت معلم سراسر کشور در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورزشی دانشجویان مراکز تربیت معلم سراسر کشور در ارومیه در دو گروه پسران و دختران در قالب ورزشهای گروهی و انفرادی در هشت رشته به مدت دو هفته در ارومیه برگزار می شود.

دو هزار ورزشکار پسر و یک هزار ورزشکار دختر در رشته های تکواندو، فوتسال، کشتی، بدمینتون، شطرنج، تنیس، شنا، والبیال، دو و میدانی به رقابت می پردازند.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم افتتاحیه این مسابقات با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه جوان در کسب علم و تهذیب و ورزش گفت: علم و ورزش به عنوان دو بال انسان را به اوج می رساند.

جواد محمودی در عصر حاضر ورزش به عنوان زبان مشترک جامعه جهانی درآمده و جوانان ایران اسلامی در این عرصه قدرت و توان خود را به رخ دیگران می کشانند، اظهار داشت: برای دست یابی به قله های افتخار در عرصه های مختلف باید با برنامه ریزی و پشتکار گام برداشت.