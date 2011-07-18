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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

کسب چهار مدال برنز توسط کاراته کاران ایلامی در مسابقات قهرمانی کشور

کسب چهار مدال برنز توسط کاراته کاران ایلامی در مسابقات قهرمانی کشور

ایلام - خبرگزاری مهر: چهار مدال برنز توسط کاراته کاران ایلامی در مسابقات قهرمانی کشور کسب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کاراته ایلام سبک شیتوریو کوبواوزاکا کاراته دو که جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به استان اصفهان اعزام شدند ضمن کسب کاپ اخلاق این دوره از مسابقات موفق به کسب چهار مدال برنز توسط ورزشکاران ارزشمند امیرحسین احمدزاده رده سنی نونهالان، رضا نادری رده سنی جوانان، رضا اولاد رده سنی بزرگسالان وزن 60 کیلوگرم و رضا خدایاری رده سنی بزرگسالان وزن 75 کیلوگرم شد.

محمد افخمی فاصله تهران تا کربلا را می دود

این دونده اهل ملارد شهریار استان تهران طی حرکتی فرهنگی ورزشی مسافت بین گلزار شهدای این شهر تا حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابالفضل عباس را خواهد دوید.

محمد افخمی که به منظور تکمیل حرکت نمادین خود در اداره کل تربیت بدنی استان ایلام حضور یافت و با حمایت این اداره کل و صدا و سیمای مرکز ایلام برنامه فرهنگی خود را به مقصد عتبات عالیات ادامه داد.

وی هدف از اقدام خود را تحکیم صلح و دوستی بین دو کشور، ترویج ورزش در میان جوانان و زیارت اماکن متبرکه در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد. وی برای چندمین سالن متوالی است که مسیر گلزار شهدای ملارد تهران را از مسیر شهرستانهای ساوه، همدان، اسدآباد، کنگاور، کرمانشاه، بیستون، اسلام آباد غرب، ایلام و مرز مهران پیموده است.

 افخمی مسافت کشورمان تا اماکن متبرکه و مذهبی سوریه را نیز طی کرده است.

کد مطلب 1361145

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