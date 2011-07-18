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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

سرهنگ مهری:

تصادفات جاده ای گلستان 7 درصد کاهش یافت

تصادفات جاده ای گلستان 7 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده قرارگاه پلیس راه استان گلستان از کاهش هفت درصدی تصادفات جاده ای و کاهش 12 درصدی مجروحان در سطح جاده های استان در سه ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری صبح دوشنبه در گفتویی خبری افزود: متأسفانه علیرغم اقدامات صورت گرفته و برخورد با موتورسواران متخلف هنوز هم شاهد مرگ و میر بالای این قشر از افراد جامعه در سطح جاده های استان هستیم.

وی با اشاره به میزان تلفات جاده ای در سه ماه اول سال جاری تصریح کرد: طی این مدت 100 نفر براثر وقوع حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ مهری گفت: در این میان موتورسواران با 41 درصد و عابران پیاده با 15 درصد کشته بیشترین حجم تلفات جاده ای را رقم زده اند.

فرمانده پلیس راه استان گلستان با تأکید براینکه اطلاع رسانی و آگاه سازی نقش بالایی در کاهش حوادث مرگ بار خواهد داشت افزود: می طلبد که اصحاب رسانه به گونه ای آگاه سازی کنند که مردم به این دو موضوع آگاهی یابند.
کد مطلب 1361148

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