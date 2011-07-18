تصادفات جاده ای گلستان 7 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری صبح دوشنبه در گفتویی خبری افزود: متأسفانه علیرغم اقدامات صورت گرفته و برخورد با موتورسواران متخلف هنوز هم شاهد مرگ و میر بالای این قشر از افراد جامعه در سطح جاده های استان هستیم.

وی با اشاره به میزان تلفات جاده ای در سه ماه اول سال جاری تصریح کرد: طی این مدت 100 نفر براثر وقوع حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ مهری گفت: در این میان موتورسواران با 41 درصد و عابران پیاده با 15 درصد کشته بیشترین حجم تلفات جاده ای را رقم زده اند.



فرمانده پلیس راه استان گلستان با تأکید براینکه اطلاع رسانی و آگاه سازی نقش بالایی در کاهش حوادث مرگ بار خواهد داشت افزود: می طلبد که اصحاب رسانه به گونه ای آگاه سازی کنند که مردم به این دو موضوع آگاهی یابند.