اصغر درخشش‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: دو و میدانی قم از آغاز سال جهاد اقتصادی روند رو به رشد و بسیار خوبی در پیش گرفته است و این موفقیت بعد از رقابت های قهرمانی کشور رده های سنی مختلف، در جایزه بزرگ پرش ها نیز به دست آمد.



وی ابراز داشت: سه دو و میدانی کار به نمایندگی از هیئت دو و میدانی استان قم به مسابقات جایزه بزرگ پرش‌ها اعزام شده بودند و در پایان این مسابقات که به میزبانی کاشان با شرکت نفرات برتر دو و میدانی کشور به انجام رسید، موفق به کسب سه مدال طلا و برنز شدند.



نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم افزود: رنگ مدال‌های دو و میدانی کاران اعزامی استان قم به این مسابقات یک مدال طلایی و دو نشان برنزی بود که سبب شد تا تیم هیئت دو و میدانی قم یکی از تیم های موفق این دوره از مسابقات لقب بگیرد.



وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها میثم صادق پور چهره شاخص تیم اعزامی هیئت دو و میدانی قم بود که توانست به تنهایی یک نشان طلا و یک مدال برنز این مسابقات را از آن خود کند و یکی از موفق ترین شرکت کنندگان این رقابت ها لقب بگیرد.



درخشش فر ابراز داشت: در این مسابقات میثم صادق‌پور ابتدا در رشته پرش با نیزه که رشته تخصصی وی است، با حریفان به رقابت پرداخت و توانست با شایستگی مقام قهرمانی، سکوی نخست و مدال طلای این پیکارها را از آن خود کند.



وی عنوان کرد: این در حالی است که میثم صادق پور در ادامه موفقیت‌های خود در این دوره از پیکارها، در رشته پرش ارتفاع نیز شرکت کرد و توانست با ثبت کردن حد نصاب لازم، مقام سوم و نشان برنز این مسابقات را به دست بیاورد.



نایب رئیس هیئت دو و میدانی استان قم اضافه کرد: موفقیت میثم صادق پور در کسب مدال های طلا و برنز مسابقات جایزه بزرگ دو و میدانی کشور در کاشان در حالی رقم خورد که میلاد دریساوی دیگر نماینده اعزامی قم نیز توانست با بر جای گذاشتن رکوردی قابل قبول، در رشته پرش سه گام مقام سوم و نشان برنز این مسابقات را به دست بیاورد.



وی تصریح کرد: موفقیت ما در این دوره از مسابقات در حالی رقم خورد که دو و میدانی کاران قمی از ابتدای سال جاری در مسابقات قهرمانی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان کشور موفقیت های بسیار ارزنده ای کسب کرده اند.

