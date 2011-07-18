ابداع اولین عروسک سخنگو توسط ادیسون/ شبیه سازی صدایی 123ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فایل صوتی صدای زنی شنیده می شود که لالایی کودکانه ای را می خواند، محققان باور دارند ادیسون این زن را استخدام کرده که در حدود دو سال پیش از عرضه ناموفق اولین عروسک سخنگو به بازار آمریکا، صدای او را برای استفاده در عروسک ضبط کند.

به گفته محققان دانشگاه ایندیانا، بر اساس تاریخ این فایل صوتی که متعلق به پاییز سال 1888 میلادی است، این صدا قدیمی ترین صدایی است که در آمریکا ضبط شده است. محققان با نفوذ به درون اسناد تاریخی و گزارشهای روزنامه های قرن 19 توانستند داستان این صدا را که ادیسون اقدام به ضبط آن کرده بود دریابند.

ادیسون در آرزوی ساخت و تولید انبوه عروسک سخنگو بود، اما فناوری ناقص و ضعیف آن عصر به آن معنی بود که ادیسون برای ساخت 100 عروسک سخنگو باید از هنرمندان می خواست این لالایی را 100 بار خوانده و ادیسون نیز آنها را 100 بار ضبط کند.

به گفته محققان از آنجایی که ادیسون به احتمال زیاد برای ضبط این صدا فردی را استخدام کرده و به وی پول داده، می توان گفت این اولین ضبط صدای حرفه ای در تاریخ آمریکا بوده است. حلقه حلبی که صدای زن بر روی آن ضبط شده بود هرگز نتوانست وارد بدن یک عروسک شود زیرا در نهایت در سال 1890 و زمانی که ادیسون فروش اولین عروسکهای سخنگوی خود را آغاز کرد، قطعات مومی ضبط صوت جایگزین قطعات فلزی شدند و از این رو این عروسکهای شکننده و آسیب پذیر به سرعت محبوبیت خود را از دست دادند.

این صدای ضبط شده در سال 1967 از میان آرشیو ادیسون و از داخل کشوی میز کار وی کشف شده است، محققان پس از تصویربرداری میکروسکوپی از این قطعه متوجه شدند بر روی آن صوت ضبط شده است، اما این حلقه فلزی که محیط آن 6.5 سانتیمتر و عرض آن در حدود یک سانتیمتر بود، به اندازه ای خمیده و آسیب دیده بود که دانشمندان در آن زمان نتوانستند صدای ضبط شده بر روی آن را استخراج کنند.

بر اساس گزارش یو اس ای تودی، در حدود چهار دهه بعد، در ماه می 2011 دانشمندان توانستند با استفاده از تحلیلگر تصویری مدلی دیجیتالی از سطحی که صدا بر روی آن ضبط شده را شبیه سازی کنند.

سپس از این مدل برای بازسازی صدای ضبط شده در قالب فایل دیجیتال استفاده شد و دانشمندان توانستند صدای لالایی زنی که اولین ضبط صدای حرفه ای آمریکا در زندگی اش انجام داده را بشنوند.