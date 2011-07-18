به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "خرده خانوم" از یکشنبه دوم مردادماه در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر روی صحنه میرود. نویسنده این نمایش کمدی اصغر عبداللهی است که پیشتر در نگارش فیلمنامههای "به خاطر هانیه" و "خواهران غریب" با پوراحمد همکاری کرده است.
بازیگران این نمایش گلاب آدینه، فرزین محدث، فریدون محرابی، سارا توکلی، دینا محمدی، ژاکلین آواره، شهرام نجاتی و رضا وزیری هستند. دیگر عوامل نمایش عبارتند از بهرام تشکر دستیار کارگردان و برنامهریز، غلامرضا یاری طراح صحنه، گلناز گلشن طراح لباس، یاسر بیات موسیقی و اختر تاجیک عکاس.
نمایش "خرده خانوم" به جز شنبهها ساعت 21 روی صحنه میرود. قیمت بلیت این نمایش 100دقیقهای، 20 هزار تومان و برای دانشجویان از یکشنبه تا چهارشنبه نیمبها است.
علاقمندان برای رزرو بلیت این نمایش میتوانند از روز یکشنبه 26 تیرماه به جز شنبهها، از ساعت 10:30 تا 20 با شمارههای 88814115 _ 88814116 _ 88814126 _ 88814127 تماس بگیرند یا برای پیشخرید بلیت به صورت حضوری از روز یکشنبه دوم مردادماه از ساعت 10:30 تا 17 به گیشه تماشاخانه ایرانشهر مراجعه کنند.
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