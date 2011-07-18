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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

روحانیون گناباد با رفتارهای ناهنجار مقابله می کنند

روحانیون گناباد با رفتارهای ناهنجار مقابله می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: برخورد با رفتارهای ناهنجار و جلوگیری از شایعات و تشریح آثار مخرب آن‏ از اقدامات روحانیون مستقر و هجرت در سطح شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اطلاع رسانی توسط روحانیت در خصوص اهداف و ضرورت های تشکیل شورای نگهبان در این ایام صورت خواهد گرفت.

وی از تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی گناباد خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی روند فرهنگی اجتماعی شهرستان در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان است.

وی گفت: توزیع احادیث نمازجمعه، برنامه ریزی جهت حضور منسجم روحانیون مستقر و هجرت به همراه اهالی روستاها در نماز جمعه، توزیع بروشور سخنان رهبری در نماز جمعه از جمله فعالیتهای این اداره در این ایام است.

کد مطلب 1361192

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