روحانیون گناباد با رفتارهای ناهنجار مقابله می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اطلاع رسانی توسط روحانیت در خصوص اهداف و ضرورت های تشکیل شورای نگهبان در این ایام صورت خواهد گرفت.

وی از تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی گناباد خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی روند فرهنگی اجتماعی شهرستان در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان است.

وی گفت: توزیع احادیث نمازجمعه، برنامه ریزی جهت حضور منسجم روحانیون مستقر و هجرت به همراه اهالی روستاها در نماز جمعه، توزیع بروشور سخنان رهبری در نماز جمعه از جمله فعالیتهای این اداره در این ایام است.