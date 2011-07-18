مستند پلیس جهانی در قم تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عموییاصل شامگاه یکشنبه در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این مستند اظهار داشت: در این مستند طرح تاسیس حکومت جهانی از صحنه تئوری تا صحنه واقعی به تصویر کشیده شده است.
وی ادامه داد: این مستند نشاندهنده آن است که دولتهای استکباری و استعماری چگونه در قالب این طرح اهداف پلید خود را دنبال میکنند.
وی تاکید کرد: در این اثر سعی شده تا به مخاطب اعلام کند که این افراد چه کسانی هستند و چگونه مراحل اجرایی پروژه جهان تک حکومتی را به اجرا در میآورند.
عموییاصل اظهار داشت: همچنین در این اثر تولیدی به این سئوال پاسخ داده میشود که کدامین سازمان پلیسی مرحله به مرحله ساکنان ایالات متحده را به سوی حکومت پلیسی پیش میبرد و تمامی حقوق شهروندان آمریکایی را لگدکوب میکند.
مسئول امور چندرسانهای موسسه مهدی موعود(عج) بیان داشت: در این مستند از زوایای مختلف این پروژه پرده بر میدارد تا همه مردم در غرب و شرق بدانند حکومت پلیسی خود مقدمه چه نظامی برای کنترل جهان است.
قربانیکردن انسان در آئینهای رازآلود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تولید مستند دیگری اشاره کرد و گفت: مستند "قربانیکردن انسان در آئینهای رازآلود" از دیگر آثار تولید شده در این مرکز است که در آن به آئینهای خرافی قربانیکردن انسانها در عصر مدرن کنونی پرداخته میشود.
عمویی اصل یادآور شد: این ادیان و فرقهها که هنوز برخی حکومتها و دولتها عضو آن هستند در این مستند به تصویر کشیده میشود.
نظر شما