عملیات اجرایی بهسازی پل سیمره - سرابله آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سلیمانی در این ارتباط گفت: عملیات اجرایی بهسازی پل سیمره - سرابله در استان ایلام آغاز شده است.

وی بیان داشت: این پروژه به طول چهار کیلومتر با هدف رفع نقاط پرحادثه ، بالا بردن ضریب ایمنی و ارتقای مشخصات فنی راه و کاهش تصادفات در این مسیر اجرا می شود.

این مسئول عنوان کرد: مبلغ قرارداد اولیه این پروژه 15.5 میلیارد ریال است.

وی گفت: پل سیمره در 55 کیلومتری شهرستان شیروان چرداول و استان لرستان قرار دارد.

سلیمانی تصریح کرد: عملیات اجرایی تقاطع دشت عباس در مسیر دهلران - اندیمشک در استان ایلام نیز آغاز شده است.

وی بیان داشت: این تقاطع به طول 700 متر و شامل سه دستگاه پل به منظور بالا بردن ضریب ایمنی و ارتقای مشخصات فنی راه و کاهش تصادفات در این مسیر اجرا می شود.

این مسئول یادآور شد: مبلغ قرارداد اولیه این پروژه هشت میلیارد ریال است و پیش بینی می شود تا آخر امسال به بهره برداری برسد.