به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تابستانی سال 2012 در شهر لندن برگزار می شود. مسابقات انتخابی این بازی‌ها از تابستان سال 2009 با برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان در رشته تیراندازی آغاز و تا این بازی‌ها ادامه دارد.

انتخاب ورزشکاران انفرادی برای شرکت در المپیک شیوه‌های مختلفی دارد. برخی باید در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان کسب مدال کرده یا اینکه بتوانند با کسب امتیازات لازم به سهمیه برسند، برخی مانند دوومیدانی و شنا باید به رکوردهای مورد نظر برسند و برخی هم مانند دوچرخه سواری باید در رنکینگ جهانی و آسیایی در رده بندی اول تا سوم قرار بگیرند و در مسابقات مختلف شرکت کنند تا بتوانند امتیازات خود را طی سال افزوده و به این مهم برسند.

کاروان ایران در بیست و نهمین دوره بازی‌های المپیک در چین با 43 ورزشکار در رشته‌های انفرادی چون قایقرانی، تیراندازی باکمان، دوومیدانی، کشتی فرنگی و آزاد، وزنه برداری، بوکس، جودو، تکواندو، شنا، بدمینتون، دوچرخه سواری، تنیس روی میز و 12 ورزشکار در رشته تیمی بسکتبال به مصاف رقبای جهانی خود رفت.

ایران در این بازی‌ها با کسب یک مدال طلا توسط هادی ساعی در تکواندو و یک مدال برنز توسط مراد محمدی در کشتی در رده پنجاه و یکم جهان ایستاد. چینی‌ها با کسب 100 مدال شامل 51 طلا، 251 نقره و 28 برنز در رده اول ایستادند.

با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز رقابت‌های انتخابی المپیک و اوج گرفتن این مسابقات، جمع کاروان اعزامی ایران تا این زمان به عدد 9 رسیده و امید می رود با در پیش بودن مسابقات دیگر بر تعداد این نفرات افزوده شود. تاکنون رشته‌های دوومیدانی با چهار نفر، تیراندازی برای اولین بار با سه نفر، تکواندو با دو نفر موفق به کسب سهمیه المپیک شده‌اند.

رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در آلمان (تابستان سال 89) اولین میدان توزیع سهمیه‌های المپیک لندن بود. در این مسابقه مه‌لقا جام بزرگ نه تنها برای اولین بار موفق به حضور در مرحله فینال مسابقات جهانی این رشته شد بلکه توانست با ایستادن در رده پنجم جهان برای اولین بار ایران را صاحب سهمیه المپیک در رشته تیراندازی کند، سهمیه‌ای واقعی که تاکنون در این رشته بدست نیامده بود.

پس از آن الهه احمدی هم در مسابقات جام جهانی استرالیا (فروردین ماه سال جاری) با کسب مدال نقره دومین سهمیه ایران را در المپیک لندن و دومین سهمیه رشته تیراندازی را بدست آورد تا این بار برخلاف همیشه این بانوان باشند که پیشرو حضور در المپیک شوند.

احسان حدادی سومین المپیکی ایران است. وی اردیبهشت ماه سال جاری در مسابقات بین المللی هلند موفق به دستیابی به رکورد A المپیک شد تا بتواند برای دومین بار جواز حضور در المپیک را از آن خود کند. پس از آن محمد صمیمی و محمود صمیمی در پرتاب دیسک به رکورد ورودی B المپیک رسیدند. طبق قوانین اتحادیه بین المللی دوومیدانی این دو پرتابگر برای راهیابی به المپیک هر دو باید به رکورد A برسند در غیر این صورت تنها محمد صمیمی راهی لندن خواهد شد.

در حالیکه در ثبت رکورد شکنی کاوه موسوی در رقابت‌های جایزه بزرگ شهرکرد شبهاتی وارد بود با ثبت این رکورد در سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی رکورددار پرتاب چکش کشورمان برای نخستین بار جواز حضور در المپیک را بدست آورد تا پس از کسب اولین مدال نقره آسیا در بازی‌های آسیایی گوانگجو به موفقیت‌های بالاتری بیندیشد. موسوی پنجمین المپیکی ایران است.

ابتدای تیرماه سال جاری، تیراندازی بازهم شگفتی ساز شد. در شرایطی که انتقادات بی شماری به تیراندازان مرد ایران در خصوص کسب سهمیه این بازی‌ها و ناکامی در بدست آوردن مدال‌های آسیایی و جهانی می شد، ابراهیم برخورداری با موفقیت در مسابقات جهانی آلمان به عنوان اولین تیرانداز مرد جواز حضور در این مسابقات را بدست آورد و در لیست 9 نفره کمیته ملی المپیک در رده ششم ایستاد.

پس از موسوی، کمانداران کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان از کسب سهمیه المپیک بازماندند تا امید آنها تنها رسیدن به این سهمیه در مسابقات قهرمانی آسیای تهران باشد.

یوسف کرمی و باقری معتمد هم در تکواندو اولین سهمیه‌های این رشته را با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات قزاقستان از آن کشورمان کردند تا به عنوان ششمین و هفتمین ورزشکار در فهرست اعزام به لندن قرار بگیرند. تکواندوکاران زن کشورمان در این ماده از دریافت این مجوز ناکام ماندند.

اما امین نیک فر رکورددار پرتاب وزنه ایران جمعه شب در مسابقات پرتاب‌های کانادا با ثبت رکوردی بالای 20 متر نه تنها رکورد کشور را بهبود بخشید بلکه توانست برای دومین بار حدنصاب لازم برای حضور در المپیک را بدست آورد. رکورد بی نظیر نیک فر در حالی به ثبت رسید که این پرتابگر مقیم آمریکا تیم ملی دوومیدانی ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی نکرد!

در این بین دوچرخه سواران ایران در فاصله سه ماه مانده تا پایان محاسبه رنکینگ جهانی و آسیایی شان هنوز در صدر آسیا هستند و اگر از بابت دوپینگی بودن برخی از رکابزنان دچار کاهش امتیاز نشوند امید زیادی به کسب حداقل سه سهمیه المپیک از سوی آنها وجود دارد. در این صورت سهمیه‌های المپیک ایران به عدد 12 خواهد رسید.

هنوز تا المپیک لندن بیش از یک سال فاصله داریم و ورزشکاران می‌توانند این سهمیه ها را بدست آورند. دوومیدانی تا ابتدای تابستان سال آینده، هندبال مهرماه سال جاری در کره جنوبی، تیرانداری درمسابقات قهرمانی آسیای قطر، تیروکمان در مسابقات قهرمانی آسیای تهران، قایقرانی در مسابقات قهرمانی آسیایی تهران و جهانی آلمان، روئینگ در مسابقات جهانی و آسیایی کره جنوبی و وزنه برداری آبان ماه در مسابقات جهانی فرانسه شانس دستیابی به این سهمیه را دارند.

دوچرخه سواری، شمشیربازی و بدمینتون هم رشته‌هایی هستند که باید برای حضور در این مسابقات امتیازات خود را در رنکینگ آسیایی و جهانی افزایش دهند. رشته‌هایی چون تکواندو، جودو و تنیس روی میز هم شانس خود را در مسابقات مختلف برای دریافت این ورودی آزمایش خواهند کرد.

ایران در دوره قبل در مسابقات تیمی هم حاضر بوده و این بار هم شانس دریافت مجوز حضور در المپیک را دارد. بسکتبال، والیبال و هندبال. بعد از فوتبال که در کسب این مجوز ناکام ماند هندبالیست‌های ایران با توجه به حضور قدرتمند کره‌جنوبی از شانس کمتری برای المپیکی شدن برخوردارند اما با این حال نا امید هم نیستند.

در این بین تیم فوتبال ایران ناکام ترین تیم کشورمان در کسب این سهمیه بوده است. این تیم با حذف از مرحله مقدماتی بازی‌های المپیک شکست غیرقابل جبرانی را نه تنها به ورزش کشور بلکه به بدنه این رشته وارد کرد.

سی‌امین دوره بازیهای المپیک تابستان سال 2012 به میزبانی کشور انگلستان و در شهر لندن برگزار خواهد شد.