به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی انتخاب روابط عمومی ستاد مرکزی کانون کشور به عنوان برگزار کننده این بخش از جشنواره امام رضا(ع) هم اکنون فراخوان این مسابقه بزرگ کتابخوانی در فضای اینترنت منتشر و امکان شرکت کردن کاربران اینترنت در این مسابقه فراهم شده است.
وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان در گروههای سنی ب، ج، د، ﻫ و تمامی دانشآموزان دورههای تحصیلی دبستان، راهنمایی و سالهای اول و دوم دبیرستان میتوانند به تفکیک گروه سنی می توانند در مسابقه اینترنتی کانون به نشانی www.kanoonquiz.ir شرکت کنند.
وی یادآورشد: علاقهمندان باید پس از ثبتنام و ذخیرهسازی فایل کامل کتاب به صورت (pdf) مربوط به گروه سنی خود و مطالعه آن به سوالهای چهارگزینهای مسابقه پاسخ دهند.
رضایی اظهار داشت: در این رقابت چهار عنوان کتاب از تولیدات کانون به نامهای "خوشبوتر از گلاب"، "صبح روز عید"، "اعترافات غلامان" و "میهمان طوس" در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اهداف این جشنواره افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج سیرهی مقدس رضوی، آشنایی با خدمات کتابخوانی مجازی در راستای ویژه برنامه فرهنگی مطالعه کتاب، تقدیراز کتابخوانان برتر و تقویت مهارت مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی الکترونیکی است.
نظر شما