2500 راس دام در راور علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند

احمد رضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی فاز اول مایه کوبی سراسری تعداد دو هزار و 500 راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.

انور بیان داشت: طرح مذکور از 22 خرداد ماه سال جاری در راور همراه با سایر شهرستان ها در کرمان آغاز شد که با موفقیت در راور به انجام رسید.

وی با اشاره به اینکه بهترین راه پیشگیری مایه کوبی است گفت: تب برفکی بیماری مسری است که می تواند از طریق کاهش تولید و تلفات دام ها خسارات زیادی را به دامداران وارد کند.

این مسئول ابراز داشت: این عملیات در راور توسط اکیپ دولتی و در گاوداری ها و روستاها اجرا شده است.

وی یادآور شد: دامداران با همکاری مناسب ما را در اجرای بهتر عملیات مایه کوبی یاری دادند.

انور همچنین در خصوص فعالیت های انجام شده توسط شبکه دامپزشکی راور ابراز داشت: مبارزه با بیماری های مشترک بین دام و انسان، نظارت بر کشتار بهداشتی بر کشتار بهداشتی در کشتارگاه دام، نظارت بر تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی از جمله این فعالیت هاست.

