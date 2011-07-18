کسب موفقیت خوشنویسان کاشانی در آزمون فوق ممتاز انجمن خوشنویسان

محمد مهدی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر کسب این موفقیت را برگ درخشانی از فعالیتهای به ثمر نشسته انجمن خوشنویسان کاشان برشمرد و اظهار داشت: در این آزمون که با حضور 13 نفر از خوشنویسان ممتاز منطقه کاشان در رشته های نسخ، ثلث، شکسته و نستعلیق و با حضوراستاد صابونچی راد از ناظرین انجمن خوشنویسان کشور برگزار شد، خوشنویسان ممتاز منطقه به کسب رتبه ی فوق ممتازبه شرح ذیل نائل آمدند:

- مهدی ایران، فوق ممتاز در خط ثلث

- علیرضا یوسفی، فوق ممتاز در خط نسخ

-حسین خلیق، فوق ممتاز در خط نستعلیق

-صابر عظیمی، فوق ممتاز در خط نستعلیق

-الیاس آقایی، فوق ممتاز در خط نستعلیق

-فریبا قپانداری، فوق ممتاز در خط نستعلیق

-مریم فلاح نیا، فوق ممتاز در خط نستعلیق

این آزمون برای نخستین بار در کاشان و با استقبال و شرکت بی سابقه اساتید خوشنویسی منطقه در روزهای 26 لغایت 27 خرداد ماه سال جاری در محل انجمن خوشنویسان کاشان برگزار شد.