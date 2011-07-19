به گزارش خبرنگار مهر، جام پیت لاسینسکی لهستان آخرین برنامه فرنگی کاران پیش از شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن است. بر این اساس محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به طالب نعمت پور و بشیرباباجان زاده فرنگی کاران اوزان 84 و 120 کیلوگرم که در رقابتهای جایزه بزرگ فیلا در آذربایجان پنجم و هفتم شدند فرصت داد تا در رقابتهای جام پیت لاسینسکی لهستان به میدان بروند.

پنج کشتی گیر جوان نیز در کنار این دو کشتی گیر باتجربه تیم ایران را در این رقابتها که روزهای 14 تا 16 مردادماه در لهستان برگزار می شود، همراهی می کنند. بشیرباباجان زاده کشتی گیر فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان بدلیل رودرو نشدن به حریف رژیم اشغالگر قدس نتوانست در آذربایجان صاحب مدال شود.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران خود را برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن در دهه پایانی شهریورماه آماده می کند.