زبان فارسی زبان دوم علمی دنیا شود/ جایگاه نشریات علمی تا 14 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری امروز دوشنبه، نشریات علمی کشور را در سه حوزه بهداشت، ارزشی و معرفتی و سایر علوم تقسیم بندی کرد و افزود: اعتبار دهی به این نشریات در 3 کمیسیون نشریات در وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین حوزه علمیه صورت می گیرد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به وظایف این معاونت در راستای توسعه نشریات علمی کشور، اظهار داشت: یکی از شاخصهای پیشرفت علمی تعداد مقالات و نشریات علمی هر کشور است از این رو این معاونت در جهت توسعه کمی و کیفی نشریات علمی کشور حمایت هایی را ارائه می دهد.



وی اعمال این حمایت ها را در راستای به روز رسانی نشریات علمی کشور، ارتقای علمی و فنی آنها و ایجاد زمینه هایی در جهت بین المللی شدن آنها ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا از 3 سال قبل حمایت از نشریات علمی کشور که گواهی از یکی از وزارتخانه های بهداشت و یا علوم را دریافت کرده و در پایگاه های علمی داخلی و خارجی نمایه شده باشند را آغاز کردیم.

حمایت از 507 نشریه علمی کشور



سلطانخواه از حمایت 387 نشریه علمی در سال 87 خبر داد و اضافه کرد: این میزان در سال 89 به 507 نشریه رسید که مجموع حمایت های معاونت علمی از آنها بالغ بر 6/3 میلیارد تومان می شود.

برگزاری اولین همایش نشریات علمی کشور



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از برگزاری اولین همایش ملی نشریات علمی کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور ارائه دستاوردهای حمایتی این معاونت از نشریات علمی کشور این همایش فردا سه شنبه 28 تیرماه برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به اهداف نقشه جامع علمی کشور در بخش نشریات علمی، ادامه داد: در این نقشه تکالیفی در حوزه نشریات و تولیدات علمی پیش بینی شده است که رسیدن به این تکالیف نیاز به برنامه ریزی دارد و در این همایش در این زمینه بحث و بررسی می شود.



سهم ایران از تولید علم دنیا

سلطانخواه سهم ایران از تولید علم در دنیا را بیش از 18/1 درصد عنوان کرد و گفت: در سال 89 بر اساس گزارش ISC تعداد مقالات نمایه شده در ISI مربوط به ایران 18 هزار مقاله رسیده است. گام بعدی ایران تلاش برای انتشار علم است که از طریق نشریات علمی میسر می شود از این رو با برگزاری این همایش درصدد ارتقای کمی و کیفی نشریات هستیم.



زبان فارسی زبان دوم علمی در دنیا باید باشد

رئیس بنیاد ملی نخبگان رسیدن به اهداف افق چشم انداز ایران در افق 1404 را از دیگر اهداف برگزاری این همایش ملی نام برد و اضافه کرد: طبق افق چشم انداز تا 14 سال آینده باید زبان فارسی زبان دوم علمی در دنیا باشد که بر این اساس باید تعداد مقالات در هر یک میلیون نفر به 800 مقاله برسد.



وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد نشریات معتبر نمایه شده تا 14 سال آینده باید به 160 نشریه با ضریب بالاتر از 3 برسد.



به گفته معاون علمی ریاست جمهوری در این همایش همچنین در خصوص برنامه ریزی برای تولید نشریات علمی در حوزه های هفتگانه علمی در راستای تکالیف نقشه جامع علمی کشور نشست هایی برگزار می شود.