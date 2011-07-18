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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۰:۱۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: درباره حسادت و تبعات منفی آن بسیار گفته شده، اما متأسفانه این صفت گریبان خیلیها را گرفته و عامل اعمال و افکار ناشایستی است که زندگی روزانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ضرورت پاک شدن دل و جان از این ویژگی برای بهره‌مندی از زندگی سالم وبی‌آلایش فردی و اجتماعی ضروری است.

آیه روز:

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .

و از شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد.

سوره فلق، آیه 5

حدیث امروز:

امام هادی (ع):

الحَسَدُ ماحِقُ الحَسَناة.

حسد نیکوییها را نابود سازد.

مسند الامام الهادی، ص302

کد مطلب 1361383

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