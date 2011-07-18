آیه روز:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .
و از شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد.
سوره فلق، آیه 5
حدیث امروز:
امام هادی (ع):
الحَسَدُ ماحِقُ الحَسَناة.
حسد نیکوییها را نابود سازد.
مسند الامام الهادی، ص302
خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: درباره حسادت و تبعات منفی آن بسیار گفته شده، اما متأسفانه این صفت گریبان خیلیها را گرفته و عامل اعمال و افکار ناشایستی است که زندگی روزانه را تحت تأثیر قرار میدهد، ضرورت پاک شدن دل و جان از این ویژگی برای بهرهمندی از زندگی سالم وبیآلایش فردی و اجتماعی ضروری است.
آیه روز:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ .
و از شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد.
سوره فلق، آیه 5
حدیث امروز:
امام هادی (ع):
الحَسَدُ ماحِقُ الحَسَناة.
حسد نیکوییها را نابود سازد.
مسند الامام الهادی، ص302
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