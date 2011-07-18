تمدید حضور نظامی آمریکا به نفع عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "طارق الهاشمی" معاون رئیس جمهور عراق گفت: مصلحت عراق و آمریکا ایجاب می کند که توافقنامه امنیتی میان طرفین تمدید نشود.

وی افزود: تشخیص اینکه عراق برای تامین امنیت خود به نظامیان خارجی وابسته است یا خیر، موضوعی است که فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق درباره آن تصمیم می گیرد و نیاز به توافق همه گروههای سیاسی عراقی دارد.

از سوی دیگر" ازهر الخفاجی" از شخصیتهای سیاسی عراقی گفت: آمریکا نمی تواند برای عراق امنیت به ارمغان آورد زیرا در کشتار مردم عراق نقش زیادی داشته است.

وی افزود: نظامیان آمریکایی و شرکتهای امنیتی وابسته به آمریکا جنایات بی شماری را در حق مردم عراق مرتکب شده اند و مجازاتی علیه آنها اعمال نشده است.

الخفاجی تصریح کرد: عراقی ها ظرف هشت سال گذشته چه سودی از آمریکایی ها دیده اند جز اینکه میلیاردها دلار از دارایی های عراق در دوره "پل برمر" حاکم آمریکایی عراق به یغما رفت.

وی اظهار داشت: هر گونه دعوت برای تمدید حضور نظامیان آمریکایی درعراق در واقع نادیده گرفتن حاکمیت آن است و ادامه حضور نظامیان آمریکا به نا امنی بیشتر دامن خواهد زد زیرا در طی سالهای گذشته نا بسامانی امنیتی تنها دستاورد حضور نظامی آمریکا بوده است.

شایان ذکر است که برخی گروههای سیاسی عراقی از جمله فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" از تمدید حضور نظامی آمریکا در عراق حمایت می کنند.