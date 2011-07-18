کنسرت "لیان"در جشنواره الجزایر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی لیان با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت گفت : 30 گروه از کشورهای مختلف جهان در این جشنواره شرکت کردند تا به معرفی آداب و رسوم و فرهنگ خود در قالب موسیقی بومی بپردازند و لیان هم، به خاطر شباهت‌های موجود میان موسیقی بوشهر و موسیقی آفریقایی، یکی از گروه‌های شرکت کننده در این جشنواره است که به معرفی بخشی از آداب و رسوم منطقه خود در قالب موسیقی و حرکات آئینی می پردازد.

وی در ادامه افزود : گروه موسیقی لیان که به نمایندگی از ایران در جشنواره موسیقی الجزایر شرکت کرده است در شب های قبل در دو شهر "تلمسان" پایتخت فرهنگی جهان اسلام و "سیدی بل عباس" به اجرای برنامه و معرفی موسیقی آیینی خود پرداخت. لیان در این جشنواره، که با حضور کشورهایی چون بلغارستان، سوئد، ترکیه، مراکش، اندونزی، نیجریه و... برگزار شد علاوه بر موسیقی بوشهر به معرفی رقص های محلی از جمله چوپی، چهاردستمال، بندری و آیین نی مه خوانی (کار روی دریا) و حرکات موزون مربوط به کار دریانوردان نیز اشاره کرد.

شریفیان در پایان گفت : گروه موسیقی "لیان" در برخی از اجراهایی که در شهرهای مختلف این کشور برگزار کرد توانست گونه‌ای متفاوت از موسیقی ایران را به سایر کشورها معرفی کند ، بیشتر گروه‌های شرکت‌کننده در جشنواره الجزایر از اینکه این نوع موسیقی ایرانی تا این اندازه شاد و پرتحرک است شگفت زده ‌شدند به همین دلیل فکر می‌کنم زمان آن رسیده تا ایرانی‌ها در قالب موسیقی و هنر، فرهنگ شادمانی خود را به کشورهای دیگر معرفی کنند.