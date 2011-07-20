جریمه الکترونیکی خودروهای متوقف در گذرگاههای عابر پیاده

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با خودروهای متخلف در گذرگاه عابر پیاده، از این پس خودروهای متخلفی که روی خط عابر توقف کنند با استفاده از دوربینهای نظارت تصویری مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک به صورت الکترونیکی جریمه می شوند.

وی ادامه داد: از این پس با استفاده از این دوربینها ماموران به صورت نامحسوس از مرکز، خودروهای متخلف را جریمه کرده و دیگر در گذرگاههای عابر حضور نخواهند داشت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تداوم اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی در بزرگراهها تاکید کرد: در این طرح با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز برخورد شده و رانندگان متخلف نمره منفی دریافت می کنند.