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۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جریمه الکترونیکی خودروهای متوقف در گذرگاههای عابر پیاده

جریمه الکترونیکی خودروهای متوقف در گذرگاههای عابر پیاده

رئیس پلیس راهور تهران گفت: خودروهای متخلفی که روی گذرگاه عابر پیاده توقف کنند توسط دوربین شناسایی و جریمه می شوند.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با خودروهای متخلف در گذرگاه عابر پیاده، از این پس خودروهای متخلفی که روی خط عابر توقف کنند با استفاده از دوربینهای نظارت تصویری مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک به صورت الکترونیکی جریمه می شوند.

وی ادامه داد: از این پس با استفاده از این دوربینها ماموران به صورت نامحسوس از مرکز، خودروهای متخلف را جریمه کرده و دیگر در گذرگاههای عابر حضور نخواهند داشت.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تداوم اجرای طرح برخورد با تخلفات رانندگی در بزرگراهها تاکید کرد: در این طرح با تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز برخورد شده و رانندگان متخلف نمره منفی دریافت می کنند.

کد مطلب 1361438

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