حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تقوای سیاسی را دو گونه معنا کرد و گفت: یک وقت منظورمان از تقوای سیاسی، تقوای سیاستمداران است یعنی سیاستمدار باید رعایت دستورات الهی را در رفتار سیاسی خویش داشته باشد اما یک زمان منظورمان این است که در سیاستهای خود در عرصه نظری چارچوبی را فرض کنیم که با دستورات و اخلاق اسلامی تطبیق داشته باشد.

وی افزود: یک رفتار سیاسی این است که به انسان حق می دهد هر عمل و هر روشی را برای رسیدن به اهداف سیاسی و حزبی خود صحیح بداند اما در تقوای سیاسی باید هم اهداف سیاستمدار والا باشد و هم رفتارش مطابق دین اسلام باشد یعنی نه تنها دستورات و قوانین اسلام بلکه دستورات اخلاقی نیز رعایت شود، چون دستورات اسلام دو بخش است یکسری احکام فقهی و شرعی است که به واجب، حرام، مکروه، مباح و مستحب تقسیم می شود و یکسری دستورات اخلاقی است یعنی رفتارهای اخلاقی و انسانی که در مواجهه با افراد ولو با دشمنانش باید رعایت شود.

سادات منصوری امکان رعایت تقوای سیاسی در دنیای امروز را بسته به هدف و نیت افراد دانست و گفت: اگر هدف ما در رفتارهای سیاسی تنها غلبه بر رقیب باشد دیگر رعایت تقوا با این دیدگاه معنایی نخواهد داشت، اما اگر هدف ما دستیابی به اهداف عالیه و بلندی است که تعالیم اسلامی به ما می دهد پس بطورحتم ما بدون رعایت چارچوب قوانین اسلام نمی توانیم رفتار کنیم چون می خواهیم قوانین اسلامی را به مردم بشناسانیم و نمی توان با رفتارهای غلط و ضد دین به اهداف دینی رسید.

وی صلح، آرامش و رفتارهای انسانی را مهمترین دستاورد رعایت تقوای سیاسی در جامعه برشمرد و افزود: بسیاری از جنگها و بی عدالتی ها بر سر این است که جوامع توجهی به اخلاق انسانی در رفتار سیاسی ندارند و وجود پرونده های سنگین سیاستمداران در جای جای دنیا ناشی از همین مسئله است.

حجت الاسلام سادات منصوری پیروی از هوای نفس را مهمترین عامل عدم رعایت تقوای سیاسی در جامعه دانست و در مورد زمینه های تقویت تقوای سیاسی گفت: از دو جهت این مسئله قابل حل است آنچه ما از سیاستمداران و رفتارشان می بینیم برآیند فرهنگ کلی جامعه است و اگر اشکال اخلاقی و انسانی در رفتار سیاستمداران وجود دارد برایندی از کل فرهنگ جامعه ما است و باید این مسئله در ابتدا اصلاح شود.

رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی یادآور شد: از طرفی رفتار سیاستمداران ما بطور قطع در مردم تأثیرگذار است؛ مردم توقع ندارند سیاستمدارانشان به آنها دروغ بگویند و مرتب از آنها دروغ بشنوند و توقع ندارند سیاستمداران بر سر آنچه که نام آن را اجرای اسلام و دین گذاشتند با یکدیگر دعوا کنند . وقتی مردم این منازعات مختلف بین گروههای سیاسی را مرتب در جامعه مشاهده می کنند خود به خود از این رفتارها در زندگی فردی و اجتماع خود الگوبرداری می کنند.

وی افزود: از آنجایی که بحث تقوای سیاسی بحثی فرهنگی است لذا این مباحث به فعالیتهای فرهنگی بر می گردد. گاهی برداشتهای ما اشتباه است همانطور که قرآن می فرماید:" ...کل حزب بما لدیهم فرحون" یعنی هر گروه و دسته آنچه را که دوست دارد به عنوان حق می پندارد و فکر می کند خودش بر حق و دیگران باطل هستند لذا باید این تفکر از صحنه اجتماع و سیاست ما دور شود.تا این تفکر حاکم است خود به خود هر کس خود را ذیحق مطلق می پندارد و دیگران را باطل مطلق می داند و برای همین سعی می کند او را به هر قیمتی از صحنه خارج کند.

حجت الاسلام سادات منصوری در پایان تصریح کرد: یک عادت دیرینه در ما ایجاد شده به این معنی که مردم را تنها با نمره صفر یا صد ارزیابی می کنیم در حالیکه نمره گذاری های دیگری هم وجود دارد یعنی هیچ گروه سیاسی در کشور وجود ندارد که صد یا صفر باشد و وقتی فهمیدیم بحث سر صفر و صد نیست بهتر می توانیم انتخاب کنیم و بهتر با هم ارتباط برقرار کنیم.