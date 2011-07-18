تسلط انقلابیون بر شهر "البریقه"/ درگیری خیابانی با عوامل قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، "عبدالرحمن بوسیم" سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبی گفت: انقلابیون وارد شهر نفت خیز البریقه شده اند و درگیری های شدید خیابانی با گردانهای قذافی در این شهر در جریان است.در این درگیری ها تاکنون 127 نفر از انقلابیون زخمی شده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به انقلابیون لیبی اعلام کردند: گردانهای قذافی و انقلابیون در روستای "القوالیش" به تبادل حملات توپخانه ای پرداختند.

خبر دیگر اینکه "عطیه الاوجلی" وزیر فرهنگ شورای ملی انتقالی لیبی که به منطقه "جبل الغربی" سفر کرده گفت: به این منطقه آمده ام تا با برادران خود ابراز همبستگی کنم.

الاوجلی تصریح کرد: انقلابیون در غرب لیبی نقش به سزایی در انقلاب داشتند زیرا آنها توطئه تجزیه لیبی به دو بخش شرقی و غربی را خنثی کردند.