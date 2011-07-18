افزایش طلاق و گرایش به اعتیاد ازجمله مشکلات جوانان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید کشاروز ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شیراز گفت: به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته از سوی سازمانهای مختلف در استان فارس همواره شاهد افزایش پدیده هایی غالب در فارس مثل درخواست مصرف مواد مخدر، کاهش سنین مصرف کنندگان و درخواست و طلب بیشتری از انواع مواد هستیم.

وی ادامه داد: گرایش به سمت مواد مخدر ازجمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود زیرا طبق آمار از میان 100 نفر معتاد که ترک داده می شود 95 درصد آنها به سمت مصرف مواد گرایش پیدا می کنند.

مدیر کل بهزیستی استان افزایش آمار طلاق در فارس را ازجمله موارد نگران کننده در مباحث اجتماعی استان دانست و گفت: طبق آمار از سال 75 تا 85 آمار طلاق در استان فارس 82 درصد رشد داشته که در همین زمان آمار ازدواج تنها 32 درصد افزایش پیدا کرده است.

کشاروز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بحث پیشگیری و مناسب سازی دو بخش اصلی فعالیتهای سازمان بهزیستی را تشکیل می دهد، افزود: خدمات اجتماعی همراه با همکاری و همیاری تمامی دستگاه ها ممکن است به خصوص در بحث پیشگیری که باید زیرساختهای اجتماعی را مورد توجه قرار داد و به پدیده های غالب در اجتماع نیز توجه داشت.

وی با بیان اینکه مناسب سازی در جهت راحتی زندگی معلولان در استان با بی توجه ای همراه شده است، تاکید کرد: طبق آمار در استان فارس 86 هزار معلول زندگی می کنند که هیچگونه زیرساختی از بابت رفاه آنها در نظر گرفته نشده است.

مدیر کل بهزیستی استان فارس تصریح کرد: شهرداری باید مسیرهای مخصوصی را برای تردد معلولان در نظر بگیرد که تاکنون شاهد این نوع حرکات نبودیم و حتی در اکثر ادارات استان کمترین توجه به مراجعین معلول نمی شود و برای تردد و مسائل بهداشتی آنها کمترین کاری صورت نگرفته است.