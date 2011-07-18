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۲۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

در واحد شهرکرد/

باجه‌های رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه آزاد برپا شد

باجه‌های رفع نقص کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه آزاد برپا شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره به آغاز توزیع کارت‌ آزمونهای پزشکی و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باجه‌های رفع نقص کارت ورود به جلسه این آزمونها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برپا شد.

علیرضا سبزیان موسی آبادی در گفتگو یا خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون رشته های علوم پزشکی 31 تیرماه وآزمون کاردانی پیوسته آموزشکده فنی و حرفه ای سما اول مرداد ماه همزمان با سراسر کشور در واحد شهرکرد برگزار می‌ شود.

وی افزود: توزیع کارت آزمون سراسری 90 رشته‌های علوم پزشکی و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت 11 صبح  سه‌شنبه 28 تیر ماه آغاز می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره به آغاز توزیع کارت کنکور رشته های علوم پزشکی و کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی  از روز سه شنبه، اظهارداشت: داوطلبان می‌توانند از ساعت 11 صبح روزسه شنبه28 تیرماه  تا یک ساعت قبل از آزمون با مراجعه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزادنسبت به پرینت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

وی در خصوص نحوه رفع نقص کارت آزمون، تصریح کرد: در صورتیکه داوطلبان مغایرتی در مندرجات کارت آزمون از نظر مشخصات فردی، دین، زبان و یا عکس مشاهده کردند باید از روزسه شنبه28 تیرماه  تا روز پنجشنبه 30 تیرماه به باجه‌های رفع نقص مراجعه کنند.

کد مطلب 1361473

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