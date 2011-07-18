به گزارش خبرنگار مهر، با مراجعه به دانشنامه آزاد آنلاین "ویکی پدیا" و جستجوی واژه "سرقت ادبی" این تعریف دیده می شود:

"انتحال (Plagiarism)، دزدی علمی، دستبرد فکری یا ایده‌ دُزدی به معنی تخصیص دادن خلاقیت ادبی یا پژوهشی دیگری یا بخشی از آن یا متن ناشی از آن به خود، گویی که خود شخص آن را خلق کرده است. دستبرد فکری ممکن است بدون رضایت صاحب اصلی اثر و یا با رضایت وی انجام شود. دستبرد فکری اگر در حوزه ادبیات باشد دزدی ادبی، اگر در حوزه هنر باشد سرقت هنری و اگر در حوزه پژوهشهای دانشگاهی انجام شود سرقت علمی نامیده می‌شود."

یکی از موارد سرقت علمی در عصر اینترنت، کپی برداری یا اصطلاح "کپی/ پیست" (copy&paste) پایان نامه ها از روی وب است. در این راستا، بسیاری از دانشگاههای دنیا از سیستمهای نرم افزاری ویژه ای برای شناسایی این تقلبها استفاده می کنند.

سیاستگذاریهای ضد تقلب در دانشگاه آرید پاکستان

سندیکای دانشگاه آرید در پاکستان در اجلاسی که 30 ژانویه 2011 برگزار کرد، پیشنهادات شورای آکادمیک این دانشگاه را در خصوص سیاستگذاریهای مرتبط با کپی برداری و سرقت علمی در مورد پایان نامه های کارشناسی ارشد تصویب کرد.

برپایه این مصوبه، ناظران دانشکده ها با استفاده از یک نرم افزار ضد تقلب، پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد را مبتنی بر شاخص "شباهت/ سرقت علمی " (Plagiarism/Similarity Index ) کنترل می کنند.

تنها پایان نامه هایی می توانند مورد قبول ناظران دانشکده ها قرار گیرند که میزان شباهت آنها (به استثنای کتابشناسی) کمتر از 10 درصد باشد.

دانشگاه آرید درحال حاضر یکی از ترویج کنندگان اصلی "سیاستگذاری سرقت علمی و کپی برداری" است که توسط کمیسیون آموزش عالی پاکستان ارائه شده است.

سوء استفاده از سیستم نرم افزاری ضد تقلب در دانشگاههای چین

زمانی که چند استاد دانشگاه در چین نرم افزاری را برای کنترل سرقت علمی و تقلب در پایان نامه ها توسعه می دادند هرگز تصور نمی کردند که خود این نرم افزار نیز می تواند مورد سرقت علمی قرار گیرد.

فردی با نام مستعار xxrsyh_2008 این سرویس نرم افزاری ضد تقلب را که PMLC (سیستم کنترل پایان نامه های سوء استفاده علمی) نام دارد بر روی سایت Taobao.com، بزرگترین فروشگاه آنلاین چین برای فروش عرضه کرده و تنها در مدت یکماه هزار و 564 نسخه از آن را به فروش رسانده است.

دانشجویان با پرداخت 1 یوآن (15 سنت دلار آمریکا) تا 200 یوآن می توانند سرویسهای مختلف این نرم افزار را خریداری کنند و پایان نامه خود را با این سرویس کنترل کنند.

این نرم افزار پس از پردازش پایان نامه، موارد مشکوک به سرقت علمی را "های- لایت" می کند. به این ترتیب، دانشجو می تواند این موارد را به شیوه ای دستکاری کند که برای سیستم نرم افزاری دانشگاه قابل شناسایی نباشد.

از سال 2008 بیش از 56 دانشگاه در چین از سرویس ضد تقلب برای کنترل پایان نامه ها استفاده می کنند.

نتایج نظرسنجی دانشگاه نرمال شرقی چین بر روی رفتار آنلاین دانشجویان چینی نشان می دهد که در حدود 57 درصد از مصاحبه شوندگان حداکثر یکبار تحقیقات خود را کپی کرده اند.

توسعه یک نرم افزار ضد تقلب در ژاپن

در سال 2009 یک استاد ژاپنی به نام "سوگیمیتسو" از موسسه تکنولوژی کانازاوا با همکاری یک شرکت نرم افزاری، نرم افزار جدیدی با عنوان "کپی پیست نکن!" را توسعه داد که می تواند رفتار "کپی/ پیست" (copy&paste) را در مورد کپی برداری و سرقت علمی دانشجویان شناسایی کند.

این استاد در این خصوص اظهار داشت: "کپی پیست مقالات روی وب برابر با سرقت آنها است."

سیستمهای ضد تقلب در دانشگاههای ایتالیا

به گزارش مهر، اواخر سال 2009 شرکت فرانسوی Six Degrés متخصص در تولید نرم افزارهای ضد تقلب، سیستمی با عنوان Compilatio را برای بعضی از دانشکده های ایتالیا از جمله دانشکده علوم سیاسی دانشگاه فلورانس و دانشگاه اقتصاد دانشگاه "میلان بیکوکا" توسعه داد.

این نرم افزار با هدف جلوگیری از رواج پدیده "کپی/ پیست" در میان دانشجویان این کشور در نوشتن پایان نامه ها ارائه شده است.

شرکت Six Degrés که سیستمهای نرم افزاری ضد تقلب را برای دانشگاههای فرانسه نیز توسعه می دهد در بهار سال 2009 با انجام تحقیقاتی نشان داد که در حدود 50 درصد از پایان نامه های دوره لیسانس دانشجویان ایتالیایی کپی از روی وب است.

این بررسیها نشان می دهد که دانشجویان به جای استفاده از منابع اینترنتی با ذکر مأخذ، آنها را به نام خود می نویسند.

در ادامه بکارگیری نرم افزارهای ضد تقلب در دانشگاههای این کشور، دانشگاه "کا فوسکاری" ونیز با شروع ترم تابستان 2011، نرم افزاری را به صورت آزمایشی ارائه کرد که می تواند تقلب دانشجویانی که پایان نامه های خود را از اینترنت کپی می کنند شناسایی کند.

اولین آزمایش این نرم افزار موجب شد دو دانشجوی دوره لیسانس این دانشگاه که خود را برای مراسم دفاع از پایان نامه آماده می کردند به جای حضور در مقابل استادان، در کمیسیون آموزش به ترتیب 6 و 9 ماه از تحصیل معلق شوند.

این سیستم نرم افزاری با پردازش 25 پایان نامه نشان داد که این دو دانشجو به ترتیب 80 و 90 درصد از رساله خود را از اینترنت کپی کرده اند.

قرار است با شروع ترم پاییز، 300 رساله دوره کارشناسی ارشد این دانشگاه با این نرم افزار پردازش شوند.