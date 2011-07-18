علی نظری جویباری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: استقلال هنوز می تواند بازیکن لیگ برتری جذب کند و یکی از گزینه‌های ما خسرو حیدری است. البته حیدری بازیکن تیم سپاهان است و در صورتیکه رضایتنامه‌اش را از این باشگاه بگیرد، او را به خدمت در می آوریم.

وی در خصوص جلسه امروز دوشنبه کادر فنی باشگاه استقلال گفت: این جلسه برای بررسی و تنظیم قرارداد اعضای کادر فنی استقلال برگزار شد که طی آن قرار بر این شد به زودی قرارداد مربیان تیم تنظیم و برای ثبت آن پیش از پایان فصل نقل و انتقالات اقدام شود.

قائم مقام باشگاه استقلال شایعه اعتصاب اعضای کادر پزشکی این باشگاه را تکذیب کرد و گفت: من چنین چیزی را نشنیده‌ام، البته دکتر نوروزی به علت مشغله کاری قرار است در فصل پیش رو کمتر با باشگاه استقلال همکاری کند.

نظری جویباری درباره مشکلات مالی باشگاه استقلال گفت: محل درآمد باشگاه استقلال نخست اسپانسر و پس از آن کمک‌های سازمان تربیت بدنی است. آقای فتح الله زاده از ابتدای هفته جاری پیگیر حل مشکلات مالی است و امیدواریم بزودی کمک‌های سازمان تربیت بدنی به باشگاه استقلال پرداخت شود.

وی در خصوص غیبت فرهاد مجیدی در تمرینات تیم استقلال گفت: قرار بود روز شنبه این بازیکن آخرین وضعیت خود را به اطلاع ما برساند اما متاسفانه تلفن همراهش خاموش است و ما از او بی خبریم!