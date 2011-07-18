مسئولان فارس برنامه های خود برای افزایش نشاط در جامعه را ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سجادی ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان بهزیستی استان فارس به مناسبت هفته بهزیستی تاکید کرد: مشکل اصلی ما در بحث اجتماعی نوع نگرش است که باید در رفتار و نگاه های خود تجدید نظر کنیم.

وی با بیان اینکه عدم وجود فضای شاد باعث گرایش جوانان به اعتیاد و افزایش طلاق در جامعه می شود، یادآور شد: زمانی که فضای یاس، ناامیدی و غم در جامعه حاکم باشد باید انتظار افزایش آمار طلاق و گرایش بیشتر جوانان به اعتیاد را داشته باشیم.

سرپرست استانداری فارس ادامه داد: شادی امید به زندگی را در میان مردم استان افزایش خواهد داد که در این میان باید تمامی مسئولان فارس برنامه های خود را در جهت افزایش فضای شاد ارائه کنند.

وی تصریح کرد: در سال جاری باید در برنامه های فرهنگی بخشی را در جهت افزایش شادی در میان مردم استان در نظر گرفت و اعتباراتی نیز به این بحث مهم اختصاص داد.

سرپرست استانداری فارس با اشاره به اینکه بخش زیادی از طلاقها به دلیل یک نواختی در زندگی روی می دهد، تاکید کرد: 90 درصد طلاق های روی داده در استان به دلیل عدم انگیزه کافی و یک نواختی در زندگی زوج های جوان است که باید از طریق تزریق شادی در زندگی مردم از افزایش چنین آمارهایی جلوگیری شود.

سجادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکل بسیاری از مردم عدم وجود نشاط وشادی اجتماعی است، گفت: باید فضای استان را از سیاست خارج کرد و به سمت مباحث شادی آفرین حرکت کنیم و اگر هم راهکار را بلد نیستیم به دلیل این است که تاکنون بدنبال ایجاد نشاط و شادی نبودیم.

وی یادآورشد: کمیته ارتقای نشاط اجتماعی و رضایت عمومی تشکیل شده که باید تمامی مباحث مربوط به شادی مردم در این کمیته مد نظر قرار داده شود.