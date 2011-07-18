به گزارش خبرگزاری مهر، در دور دوم این همایش که با حضور حجت الاسلام مهدی ماندگاری، رئیس گروه تفحص سیره شهدا و محمد رضا جعفری معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد در مشهد آغاز به کار کرد، 800 نفر از مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان های اصفهان، گیلان، کرمان، آذربایجان شرقی و بوشهر حضور دارند.

در چهارمین دوره همایش آموزشی فرهنگی اندیشه های آسمانی که تا 8 مرداد ماه در قالب 5 دوره ادامه دارد؛ چهار هزار تن از مدیران کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور در مشهد حضور یافته و در کارگاه های مختلف فرهنگی شرکت می‌کنند.

آموزش های این همایش در قالب دو حوزه اندیشه ای و مهارتی ارائه می شود که حوزه اندیشه ای شامل مباحثی همچون اخلاق اسلامی، شعور اسلامی و توازن تشخیص است و در حوزه مهارتی نیز قابلیت های مهارتی، رفتاری و تشکیلاتی نظیر روحیه گروهی بررسی می شود.

بر اساس این گزارش، کادرسازی برای انقلاب اسلامی، گفتمان ۲۰ساله مقام معظم رهبری، دهه چهارم انقلاب، جنگ نرم، مهدویت، بیداری اسلامی، جریان شناسی فرهنگی از جمله موضوعات انتخاب شده برای ارائه در چهارمین دوره همایش است.

ولایت فقیه، تدبر در قرآن، تاریخ اسلام، بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره)، سواد رسانه ای، مهندسی ارتباط با جوان، علوم روز در قرآن، دشمن شناسی، نخبه پروری از جمله موضوعات کارگاه های آموزشی چهارمین دوره همایش آموزشی فرهنگی اندیشه های آسمانی است.

این همایش در محل تربیت معلم شهید بهشتی مشهد، ویژه برادران در حال برگزاری است.