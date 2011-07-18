بقاع متبرکه بستر مناسبی برای آموزش مباحث دینی به مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب در حاشیه بهره برداری از 5 طرح عمرانی طرح توسعه بارگاه امامزاده محمد عابد مشهد میقان اراک افزود: ارادت خالصانه مردم به بقاع متبرکه و حضور پرشور آنها در مناسبتهای مختلف در این فضاها بستر لازم برای آموزش مباحث دینی و آشنایی آنها با آموزه های قرآنی را از سوی کارشناسان دینی و مذهبی فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که دشمنان ایران در هجمه فرهنگی علیه ایران از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و از تمامی امکانات خود در راستای تحقق اهداف شومشان در این نبرد استفاده می کنند بر همه مسئولین فرهنگی است تا با درک این مهم با تجهیز جامعه به آموزه های دینی و مذهبی موجبات ناکامی دشمنان در جبهه فرهنگی علیه نظام را فراهم کنند.

امام جمعه اراک گفت: به انحراف کشاندن جوانان هدف اصلی دشمنان در جنگ نرم علیه ایران است و مسئولین فرهنگی باید با بهره گیری از حضور جوانان در بقاع متبرکه که در مناسبتهای مختلف مذهبی صورت می گیرد و هدایت آنها اجازه ندهند دشمنان در این حوزه موفق شوند.

میدان امام جواد(ع)، ورودی به صحن امام زاده محمد عابد(ع)،طرح پیوندهای آسمانی به عنوان محل عقد وازدواج زوج های جوان، مرکز بهداشتی درمانی و یک سالن همایش 5 طرح عمرانی بودن که به مناسبت میلاد با سعادت حضرت مهدی(عج) در جوار صحن امام زاده محمد عابد (ع)با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیدند.