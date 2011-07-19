طرح ضربتی افزایش تولید گاز در پارس جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی یک طرح ضربتی افزایش تولید گاز از میدان پارس جنوبی، اعلام کرد: این پروژه تا شهریور ماه امسال در فاز یک این میدان مشترک با قطر تکمیل و راه اندازی می شود.

بر این اساس حفاری چهار حلقه چاه جدید توسعه ای در فاز یک پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است که پیش بینی می شود حفاری این چاهها تا شهریور ماه امسال به پایان برسد.

در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه 800 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در فاز یک میدان پارس جنوبی وجود دارد که با تکمیل چاهها این ظرفیت به یک میلیارد فوت مکعب در روز افزایش می یابد.

در حال حاضر پیمانکار داخلی این طرح ضربتی افزایش تولید گاز، در مرحله اول انجام اصلاحات مهندسی و فنی عملیاتی در سکوی فاز یک میدان مشترک پارس جنوبی را اغاز کرده است.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه اول (فاز یک) میدان پارس جنوبی توسط 12 چاه 2 سکوی این فاز در خلیج فارس تامین می شود.

طرح توسعه فاز یک میدان مشترک پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ٢٥میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ٤٠ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و ٢٠٠ تن‌ گوگرد با سرمایه گذاری 780 میلیون دلار در سال 1383 به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفته بود.

به گزارش مهر، از 14 سال گذشته تاکنون و با راه اندازی پالایشگاههای مختلف پارس جنوبی، بیش از 409 میلیارد متر مکعب گاز ترش از مخزن مشترک گازی با قطر برداشت شده است.

از ابتدای سالجاری تا کنون به طور متوسط روزانه 283 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مجتمع پالایشگاه‌های پارس جنوبی تولید شده است، از این میزان روزانه 175 میلیون متر مکعب گاز شیرین و 85 میلیون متر مکعب گاز ترش تولید و به شبکه سراسری تزریق شده است.



حجم تولید میعانات گازی گازهای پارس جنوبی از ابتدای امسال هم به طور متوسط 400 هزار بشکه در روز بوده است که پیش بینی می‌شود تا سه سال آینده با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز ترش و شیرین از این حوزه مشترک به بیش از 480 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد.



بر این اساس ظرفیت تولید گاز شیرین فازهای پارس جنوبی تا سال 2015 میلادی به 325 میلیون متر مکعب و ظرفیت تولید گاز ترش به بیش از 104 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.