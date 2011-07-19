  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۷:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شناسایی ضارب اصلی روحانی آمر به معروف

شناسایی ضارب اصلی روحانی آمر به معروف

یکی از دوستان علی خلیلی روحانی آمر به معروف که شنبه شب توسط اراذل و اوباش مجروح شد با بیان اینکه وی همچنان در بخش ویژه نگهداری می شود از شناسایی ضارب اصلی وی که فردی با نام احسان است خبر داد.

یکی از دوستان علی خلیلی روحانی آمر به معروف مجروح شده در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت جسمانی وی خبر داد و افزود: "علی" شب گذشته یک لحظه به هوش آمد و با مشاهده مادرش وی را شناخت ولی دوباره از هوش رفت.

وی ادامه داد: امروز صبح پزشکان اطلاع دادند که لوله کار گذاشته شده در بدن وی را بیرون آورده اند. همچنین پزشک معالج اعلام کرده است که علی قادر به حرکت دادن یکی از دستانش نیست در حالی که مسئولان وزارت بهداشت احتمال فلج مغزی داده بودند که موجب نگرانی خانواده و دوستان این روحانی شده بود.
 
وی گفت: پلیس به خانواده این روحانی اعلام کرده بر اساس آخرین تحقیقات فردی به نام "احسان" ساکن تهرانپارس ضارب اصلی بوده است اما همچنان تحقیقات از 7 متهم دستگیر شده ادامه دارد.
این طلبه جوان در بخش ICU تحت مراقبت است.
کد مطلب 1361561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها