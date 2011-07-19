شناسایی ضارب اصلی روحانی آمر به معروف

یکی از دوستان علی خلیلی روحانی آمر به معروف مجروح شده در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت جسمانی وی خبر داد و افزود: "علی" شب گذشته یک لحظه به هوش آمد و با مشاهده مادرش وی را شناخت ولی دوباره از هوش رفت.

وی ادامه داد: امروز صبح پزشکان اطلاع دادند که لوله کار گذاشته شده در بدن وی را بیرون آورده اند. همچنین پزشک معالج اعلام کرده است که علی قادر به حرکت دادن یکی از دستانش نیست در حالی که مسئولان وزارت بهداشت احتمال فلج مغزی داده بودند که موجب نگرانی خانواده و دوستان این روحانی شده بود.

وی گفت: پلیس به خانواده این روحانی اعلام کرده بر اساس آخرین تحقیقات فردی به نام "احسان" ساکن تهرانپارس ضارب اصلی بوده است اما همچنان تحقیقات از 7 متهم دستگیر شده ادامه دارد.

این طلبه جوان در بخش ICU تحت مراقبت است.