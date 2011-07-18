به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مقداد براتی در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور اظهار داشت: استکبار ابتدا با رسانهها و شبکههای ماهوارهای، افکار مردم دنیا را تحت سیطره خود قرار میدهد و سپس آنها را به سمت اهداف خودش هدایت میکند.
وی با بیان اینکه امروزه محتوای رسانههای جهان در راستای خدمت به اهداف صهیونیستی و ضداسلامی است، افزود: فراگیرشدن سلطه رسانهای صهیونیزم بر دنیا است که به سرعت زمینه سلطههای بعدی از جمله سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را فراهم میکند.
حجتالاسلام براتی سلطه فرهنگی را خطرناکتر از تسلط بر سایر عرصهها دانست و تصریح کرد: تقویت فرهنگ مهدویت، توطئهها و تبلیغات دروغین استکبار جهانی، اسرائیل و انگلیس را علیه جهان اسلام خنثی میکند.
وی اجرای هدفمند شبههافکنی در باورهای مهدوی جامعه را از اهداف استکبار دانست و اضافه کرد: آنها از طریق القای شبهات ذهنی و ترویج ایدههای پوسیدهای همچون بهائیت و وهابیت سعی دارند در اعتقادات مردم مناطق مختلف کشور تزلزل ایجاد کنند.
پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت بیان داشت: ایجاد سازمانهای بینالمللی از سوی کشورهای غربی در راستای رسیدن به اهداف پلیدشان از جمله حفظ امنیت خود و تسلط بر سایر کشورها ایجاد شده است.
وی وظیفه رسانههای جمعی به ویژه صداوسیما را در آگاهکردن آحاد جامعه نسبت به پیامدهای توطئههای دشمنان مهم دانست و تاکید کرد: مسئولان باید در توسعه رسانهای، فرهنگ اسلامی را رواج دهند تا با هجمههای فرهنگی و رسانهای دشمنان مقابله کنند.
حجتالاسلام براتی با تاکید بر ساخت برنامههای جذاب پیرامون فرهنگ مهدویت در رسانه ملی، بیان کرد: چنین برنامههایی شناخت و نگاه جوان امروزی را به ساختن جامعهای مهدوی کمک میکند و فضا را برای تغییر فراهم میسازد و تا این نگاه شکل نگیرد، نمیتوان به فردایی روشن دل بست.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم اجرای هدفمند شبههافکنی در باورهای مهدوی جامعه از مهمترین اهداف استکبار دانست و گفت: سلطه فرهنگی خطرناکتر از تسلط بر سایر عرصههاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مقداد براتی در حاشیه نمایشگاه طلیعه ظهور اظهار داشت: استکبار ابتدا با رسانهها و شبکههای ماهوارهای، افکار مردم دنیا را تحت سیطره خود قرار میدهد و سپس آنها را به سمت اهداف خودش هدایت میکند.
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