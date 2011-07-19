به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود برخی چهرههای سرشناس نظیر اسماعیلپور و لشکری که در رقابتهای انتخابی تیم ملی شکست خوردند، 30 و 31 تیرماه در رقابتهای جام حبیبی و موحد شرکت کنند.
با لغو این تورنمنت کادر فنی جمال میرزایی یکی از مدعیان شکست خورده را دهه اول مردادماه راهی لهستان می کند و چند کشتی گیر جوان هم دهه دوم مردادماه راهی مسابقهای در رومانی می شوند و به این ترتیب پرونده حضور کشتی گیران شکست خورده مسابقات انتخابی در رقابتهای جهانی بسته شد.
ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک عملا پس از جام "زیلکوفسکی" لهستان که روزهای 8 و 9 مردادماه برگزار می شود، مشخص خواهد شد.
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