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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

با لغو تورنمنت حبیبی و موحد؛

پرونده شکست خورده‌های مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شد

پرونده شکست خورده‌های مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شد

لغو رقابت‌های بین المللی جام حبیبی و موحد باعث شد تا پرونده شکست خورده‌های سرشناس مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بسته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود برخی چهره‌های سرشناس نظیر اسماعیل‌پور و لشکری که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی شکست خوردند، 30 و 31 تیرماه در رقابت‌های جام حبیبی و موحد شرکت کنند.

با لغو این تورنمنت کادر فنی جمال میرزایی یکی از مدعیان شکست خورده را دهه اول مردادماه راهی لهستان می کند و چند کشتی گیر جوان هم دهه دوم مردادماه راهی مسابقه‌ای در رومانی می شوند و به این ترتیب پرونده حضور کشتی گیران شکست خورده مسابقات انتخابی در رقابت‌های جهانی بسته شد.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک عملا پس از جام "زیلکوفسکی" لهستان که روزهای 8 و 9 مردادماه برگزار می شود، مشخص خواهد شد.

کد مطلب 1361613

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