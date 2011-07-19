امکانات مجموعه انقلاب زیبنده فرنگی کاران نبود

جمشید خیرآبادی مربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای تنوع اردویی از روز شنبه اردوی خود را در مجموعه انقلاب آغاز کردیم اما عصر یکشنبه دوباره به خانه کشتی بازگشتیم.

وی ادامه داد: شرایط خانه کشتی خیلی بهتر از آنجاست فقط دو تشک کشتی در اختیار ما بود و فضای سالن نیز مناسب نبود و در کنار آن امکانات مورد نظر مانند پزشک نیز در اختیارمان نبود.

خیرآبادی تصریح کرد: وضعیت محل اسکان کشتی گیران نیز در حد انتظار ما نبود بنابراین از خیر تغییر شرایط اردویی گذشتیم!

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابر اعلام محمد بنا ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت‌های جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن در دهه پایانی شهریورماه تا لحظه‌ای که ما فرصت داریم اعلام نمی شود و کشتی گیران باید تا آخرین لحظه تلاش کنند.