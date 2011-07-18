تونس همچنان ناآرام / یک نوجوان 14 ساله کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، شاهدان عینی گزارش دادند : در درگیری میان نیروهای امنیتی تونس با تظاهرات کنندگان در شهر سیدی بوزید، یک نوجوان 14 ساله کشته شد.

شاهدان مذکور بیان کردند : این نوجوان در تظاهرات آرام شب گذشته علیه دولت موقت کشته شد. تظاهرات کنندگان بر ضرورت برکناری "حبیب الصید" وزیر کشور و" الازهر القروی الشابی" وزیر دادگستری دولت موقت تاکید می کردند.

منابع آگاه همچنین از ناآرامی در شهر "جرجیس" در پانصد کیلومتری پایتخت خبر دادند که طی آن یک مرکز امنیتی به آتش کشیده شد. مناطق باب الجزیره، باب الجدید و منطقه الکرم در پایتخت نیز شاهد ناآرامی بود.

شایان ذکر است که مردم تونس از ناتوانی دولت موقت در حل مشکلات و پاکسازی نهادها و سازمانهای دولتی از بازماندگان رژیم "زین العابدین بن علی" دیکتاتور سابق این کشور ناراضی هستند.